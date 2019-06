Calatabiano (CT): furto in chiesa delle offerte dei fedeli

Le indagini dei militari della Stazione Carabinieri di Calatabiano (CT), esperite immediatamente dopo il furto perpetrato nella centralissima Chiesa “Maria Santissima dell’Annunziata”, hanno consentito di identificare gli autori del furto, due coniugi catanesi di 45 e 46 anni, entrambi gravati da precedenti penali specifici.

La coppia, giunta nella centralissima piazza Duomo a bordo di un’autovettura Polo Volkswagen di colore nero intestata e in uso alla donna, approfittando della momentanea assenza di fedeli all’interno della Chiesa, si introducevano all’interno e, dopo aver forzato alcune cassette delle offerte, sottraevano il denaro in esse contenuto (circa 300 euro) per poi allontanarsi dal posto a bordo della loro autovettura. Dopo la denuncia del parroco, i militari esaminavano le immagini dell’impianto di videosorveglianza presente all’interno della Chiesa, riscontrando il fatto che la coppia era stata immortalata durante le fasi del furto; le immagini, confrontate con le riprese esterne, acquisite dal sistema di videosorveglianza comunale, consentivano di identificare senza ombra di dubbio gli autori del furto.

Ultimati gli accertamenti di rito, i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Catania, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.