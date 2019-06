Montemurlo (PO): controlli antidroga, un arresto

E’ stato notato mentre cedeva ad altro giovane un involucro poi risultato essere una dose di cocaina. Questo l’esito dell’attività condotta ieri sera dai Carabinieri di Montemurlo che con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato un marocchino 44enne senza fissa dimora. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio in abiti civili nei pressi della pista ciclabile di Prato, all’altezza di viale Europa, notavano uno scambio sospetto tra due giovani che a questo punto venivano immediatamente raggiunti e fermati. I militari accertavano quindi che lo scambio notato poco prima concerneva la cessione di una dose di cocaina che il 44enne aveva fatto a favore di un giovane pratese. Il pusher è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa di giudizio direttissimo mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Prato quale assuntore di stupefacenti per i conseguenti provvedimenti amministrativi.