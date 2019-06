Università di Padova in fascia A, i complimenti del sindaco

Il sindaco Sergio Giordani commenta l’inserimento in fascia A dell’Università di Padova, deciso dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) per conto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: “Si tratta di una soddisfazione e di un successo che la città è lieta di condividere con la sua Università. Faccio quindi i miei più sentiti complimenti a tutta la comunità accademica nella convinzione continua che un’Università attrattiva ed eccellente è una straordinaria risorsa per la crescita di tutta Padova, così come una città che sta compiendo molti sforzi per valorizzare i suoi punti di forza e fare passi avanti significativi verso una dimensione sempre più europea, è un opportunità di ulteriore slancio anche per l’Ateneo patavino“.