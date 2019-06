Per Salvini gli immigrati dovranno essere mantenuti dai vescovi

Così il leader leghista Matteo Salvini durante un comizio a Tivoli:

C’è un’altra nave che ha raccolto immigrati davanti alla Libia nei giorni scorsi. Abbiamo lavorato giorno e notte. Oggi sono arrivati a Genova però, come promesso, nessuno di questi immigrati rimarrà qua a carico degli italiani. Un po’ andranno all’estero e quelli che non vanno all’estero li mantengono i vescovi e il Vaticano e io li ringrazio perchè un conto è andare di notte in un palazzo occupato a Roma e riattaccare la luce dicendo ‘tanto prima o poi qualcuno passa a pagare’, un conto è passare dalle parole ai fatti e quindi se qualcuno verrà mantenuto a spese di altri e non degli italiani sono contento perchè è una cosa storica