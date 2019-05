Elezioni Europee, Ceccardi, Lega: “Grazie ai viterbesi per aver contribuito a questo risultato”

Grazie. È questa la prima parola che sento di dire agli oltre 3400 viterbesi che mi hanno votato consentendomi di essere, con più di 48.000 preferenze, la più votata nella circoscrizione centrale, dietro solo al Ministro Salvini.

È un risultato gratificante che ripaga il grande lavoro fatto sul territorio, tra la gente.

Grazie a chi mi ha voluto premiare con il proprio voto, a chi mi ha fatto votare ma grazie soprattutto alle tante persone che senza nulla chiedere in cambio mi hanno accompagnato in questo lungo e faticoso percorso. Grazie al Senatore Fusco, agli amici della Lega e a tutti i viterbesi per il loro prezioso sostegno e la loro fiducia.

Viterbo potrà contare su di me nelle battaglie che affronterò in Europa per un Italia più giusta nell’interesse dei nostri territori e delle nostre città.

Sarò presto a Viterbo per ringraziare personalmente tutti coloro che hanno voluto sostenermi e che in questa vittoriosa battaglia mi hanno voluto dare la loro amicizia ed il loro supporto.

Grazie!