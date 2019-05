Stravince la Lega mentre il Pd sorpassa il M5S

La Lega sfiora il 35%, il Pd con il 22% sorpassa il M5S che sprofonda al 17%.

Questi i primi risultati delle elezioni europee che di fatto lasceranno uno strascico in Italia ancora da interpretare ma che certamente si ripercuoterà sul contratto di governo tra Lega e 5 stelle.

La cosa da tenere in considerazione è che i numeri del 4 marzo sono praticamente capovolti con la Lega primo partito e con la percentuale del M5S simile a quella che prima era di Salvini. Quello che certamente è da sottolineare è la rinascita del PD che in molti davano per spacciato ma che invece si conferma seconda forza politica addirittura primo partito a Roma tanto da far tremare la sindaca Raggi.

Se si analizza questo dato la sensazione che la crescita del PD sia dovuta alla confusione dei delusi del Movimento c’è. Da sempre infatti i grillini raccolgono elettori che provengono da altri schieramenti e che non possono ritenersi come lo “zoccolo duro” del partito tanto che molti elettori provenienti dalla sinistra non hanno ben digerito questa coalizione con “l’estremista” Salvini ritornando a votare PD che tutto incarna tranne che i principi della sinistra e gli ultimi anni di governo lo hanno dimostrato.

Cosa accadrà adesso? Nessuno lo sa, ma probabilmente è volontà di Salvini andare avanti con questo governo forte della maggioranza, che possa invece cadere per mano del Movimento 5 Stelle invece è un ‘argomentazione possibile. Nel frattempo in Forza Italia, se si dovesse allontanare l’immortale Silvio Berlusconi non è detto che si torni ad un centro destra unito con Lega e Fratelli d’Italia che insieme potrebbero governare avendo i numeri per farlo.