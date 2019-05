Roma, Operazione “Rail Safe Day”: controlli della Polizia nelle stazioni ferroviarie

915 persone identificate – 1 persona arrestata – 163 le unità impiegate nelle attività di

controllo nelle stazioni ferroviarie e 49 treni scortati, sono il risultato delle attività

compiute nella giornata del 22 dalla Polizia di Stato – Compartimento Polizia

Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dell’azione di controllo straordinario disposta dal

Servizio di Polizia Ferroviaria su scala nazionale denominata “Rail Safe Day”

finalizzato a contrastare i reati nonché tutti gli impropri ed anomali comportamenti

che minacciano la sicurezza dei viaggiatori in ambito ferroviario.

Un arresto

Particolare rilievo assume l’arresto di un cittadino marocchino effettuato dagli Agenti della

Sottosezione di Polizia Ferroviaria Roma Tiburtina, che, durante il servizio lungo i binari

dello scalo ferroviario hanno proceduto al controllo di un gruppo di quattro cittadini

extracomunitari. In particolare uno dei quattro a richiesta dei poliziotti, ha esibito un

permesso di soggiorno apparentemente autentico ed in corso di validità – solo un’ analisi

più attenta tramite i terminali del Sistema di Indagine delle forze di Polizia ha messo in

allarme gli agenti permettendo di riscontrarne la falsità.

Inoltre il cittadino marocchino, durante una perquisizione, è stato trovato in possesso di

un titolo di viaggio per stranieri valido per l’espatrio – anch’esso falso.

L’uomo veniva quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il

rito direttissimo.