Milano, a Palazzo Reale apre al pubblico la mostra “Lelli e Masotti. Musiche”

Apre al pubblico domani la mostra “Lelli e Masotti. Musiche”, un progetto espositivo promosso e prodotto da Comune di Milano – Cultura e Palazzo Reale con i due artisti fotografi Silvia Lelli e Roberto Masotti per i suggestivi spazi dell’Appartamento dei Principi al primo piano di Palazzo Reale. La mostra, che fa parte del palinsesto della PhotoWeek, resterà aperta gratuitamente al pubblico fino al 23 giugno 2019.

L’esposizione è una caleidoscopica narrazione per immagini, realizzate da Silvia Lelli e Roberto Masotti in Italia e all’estero sin dai primi anni Settanta, che insieme disegnano un ritratto trasversale della musica dal vivo: dalla classica al jazz, dalla lirica al rock, sino alla musica di ricerca e sperimentale. A lungo fotografi ufficiali del Teatro alla Scala di Milano, Silvia Lelli e Roberto Masotti hanno rivolto fin dai loro esordi un occhio attento alla performance musicale, fissando nelle loro riprese l’intensità espressiva e la forza del gesto che si esplica sul palco.

Il percorso della mostra comprende 110 immagini in bianco e nero accompagnate da una creazione video costruita a partire dalle fotografie esposte e da altri materiali provenienti dall’archivio degli artisti (montaggio di Gianluca Lo Presti/MammaFotogramma; collage sonoro di Massimo Falascone).

Nella loro pluridecennale ricerca, Lelli e Masotti hanno costruito un archivio visivo sulle performing arts tra i più ricchi e culturalmente importanti a livello mondiale. Le fotografie selezionate per MUSICHE danno vita a un percorso in cui si incontrano gli uni accanto agli altri compositori, interpreti, direttori, cantanti, ma anche intere orchestre, scene e strumenti appartenenti a universi musicali e artistici diversissimi. Lungo il percorso espositivo si possono vedere in azione Demetrio Stratos e Riccardo Muti, Miles Davis e Pina Bausch, Maurizio Pollini e Astor Piazzolla…

“Non più musica alta e bassa – dicono Lelli e Masotti –seria o leggera o pesante, ma compresenza attiva di esperienze differenti nel paesaggio musicale che vive attorno a noi. Non c’è volontà di catalogazione, di elenco, di tassonomia; c’è una serie che si compone e si scompone, un percorso personale ed evocativo che ricorda momenti inesorabilmente fissati”.

Spiega il curatore Marco Pierini: “È perché sono contemporaneamente osservatori e ascoltatori che Silvia Lelli e Roberto Masotti vivono immersivamente la condizione spazio-temporale della musica dal vivo e la restituiscono in immagini che agiscono in noi come catalizzatori di una memoria collettiva che trasforma accadimenti personali, intimi, in sentimenti condivisi e universali”.

L’esposizione testimonia appieno l’estrema varietà della musica dal vivo, indagata sia in prova che in concerto con un approccio poetico fortemente personale e coinvolgente: in oltre cinquant’anni di attività Lelli e Masotti hanno reinterpretato la scena milanese, italiana e internazionale documentando la storia dello spettacolo con fotografie che restituiscono appieno le vibrazioni del palco.

“Musiche” è accompagnata da un catalogo edito da Silvana Editoriale che accosta alle immagini in mostra scritti di Lelli e Masotti, di Marco Pierini, curatore della mostra e storico dell’arte, e di Carlo Serra, filosofo e docente presso l’Università della Calabria.

Recentemente l’immenso archivio fotografico di Lelli e Masotti, che conta più di 400.000 immagini, è stato riconosciuto di particolare interesse storico con un provvedimento del Ministero dei Beni Culturali.

La mostra si avvale del sostegno di Viabizzuno e di Rufus Photo Hub e del supporto di Canon – Digital Imaging, partner dell’esposizione.

Orari:

lunedi 14:30 – 19:30;

martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30);

giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 21.30).

Ingresso libero