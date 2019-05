28 maggio, la data in memoria dei Caduti della Battaglia di Aprilia

La giornata del ricordo “28 Maggio 1944 : la Battaglia di Aprilia” in memoria dei Caduti è stata

istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 31.01.2013. A seguito dello Sbarco

alleato nel gennaio 1944 Aprilia fu per 4 mesi cruento teatro di battaglia tra l’esercito anglo-

americano e quello tedesco nel cammino verso la liberazione di Roma.

I combattimenti ebbero termine nei giorni intorno al 28 maggio, data in cui si completò la

Liberazione dell’Agro Pontino.

Nel maggio 2012 l’Associazione “Un ricordo per la Pace” fu promotrice dell’iniziativa con

l’adesione delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Aprilia ed altre Associazioni locali, tra

cui la Croce Rossa Italiana.

La richiesta sottoposta al Comune di Aprilia a firma delle Associazioni si avvaleva delle seguenti

motivazioni:

“ A seguito dello Sbarco degli alleati ad Anzio il 22 gennaio 1944 la nostra Città divenne per 4 mesi

cruento teatro di battaglia tra l’esercito anglo-americano e quello tedesco nel cammino verso la

liberazione di Roma avvenuta il 4 giugno 1944; immani furono le sofferenze che dovette subire la

popolazione del territorio costretta ad abbandonare le proprie abitazioni e ad affrontare, a guerra

finita, la gravosa opera della ricostruzione;

nel ricordo di tutte le vittime militari e civili del conflitto, dell’eroica opera di bonifica dei terreni da

mine ed ordigni effettuata a costo della propria vita dagli “sminatori” di Aprilia.

Motivazioni queste del conferimento ad Aprilia in data 8 febbraio 2001 della Medaglia di bronzo al

merito civile”.

Elisa Bonacini presidente di “Un ricordo per la pace” :

Siamo al sesto anniversario dell’istituzionalizzazione di questa data così importante nella crescita

culturale della città di Aprilia.

Il ricordo vada doveroso ai soldati che persero la vita nei combattimenti ed alle tante vittime civili

che pagarono sulla propria pelle gli orrori della guerra.

Aprilia venne rasa al suolo a soli 7 anni “dove tutto ancora odorava di calce e di nuovo” così

rievocava lo storico Bernardino Tofani.

Sono le speranze tradite dei nostri pionieri fondatori che videro annientato con il sopraggiungere

della guerra il frutto di tanto lavoro, sono quelle speranze che ci devono spingere ad un sempre

maggiore impegno a divenire operatori di pace, di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà.

Il 28 maggio 1944 vide la rinascita di Aprilia. Facciamo in modo che questa giornata costituisca

davvero un momento di riflessione sul valore della democrazia, della pace e della cultura che ne è

sempre promotrice.

L’augurio del 28 maggio è la stesso dei nostri Pionieri Fondatori : “ Che Aprilia sia sempre più una

terra fertile dove vivere in pace e prosperità”.

Buon 28 maggio a tutti!