Il Papa ai giornalisti: “Umili e liberi per costruire, al servizio della verità”

In un tempo di troppe parole ostili e fake news, è l’umiltà, che rende liberi, la “chiave di volta” della professione del giornalista, anche se qualcuno potrebbe dire che le caratteristiche fondamentali della professione siano altre come competenza, capacità di scrittura, velocità di sintesi, abilità nel porre le domande giuste. Lo ricorda il Papa nel denso discorso sulla comunicazione e sul giornalismo rivolto stamani ai circa 400 membri dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, ricevuti in Sala Clementina. Un ampio discorso che si dipana proprio per spiegare la centralità dell’umiltà nel giornalismo: con una comunicazione che sappia costruire e non distruggere, che cerchi la verità e non si accontenti della superfice, che non costruisca stereotipi o slogan, che non smerci disinformazione ma il pane buono della verità. Un’informazione che sappia stare dalla parte delle vittime, dando loro voce, e raccontare anche l’oceano sommerso di bene, senza dimenticare i drammi del nostro tempo.