Comunicato della sez. A.N.B. Adelchi Cotterli

Domenica 24 Marzo 2019 in località Borgo Hermada bellissima giornata organizzata dalla Sezione

Bersaglieri Bruno Ferniani di Terracina per la tradizionale Giornata del Bersagliere.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosissimi Bersaglieri, tra cui molti della

sezione Bersaglieri di Aprilia guidata dal Presidente Bers. Edoardo Tittarelli. Applauditissima la

Fanfara “A. Cotterli” magnificamente diretta dal Vice Capo Fanfara Bers. Francesco Federici.

Prova generale dell’attesissima manifestazione che sarà il 3° Raduno Provinciale Bersaglieri che si

terrà ad Aprilia il 23 Giugno 2019. Numerose le iniziative previste dalla sezione di Aprilia tra le

quali spicca il coinvolgimento delle classi 1^ 2^ e 3^ media delle scuole della città.

Gli alunni sono stati invitati entro il 10 Maggio ad ideare una locandina sul tema “ I Bersaglieri ed

Aprilia”. Una giuria composta da Professori e Presidi indicherà i lavori da cui trarre un manifesto

che verrà poi affisso in tutta la città. I Bersaglieri di Aprilia nel corso della manifestazione

doneranno alla scuola prescelta una Borsa di Studio per rimarcare il legame tra i cittadini, in specie

con i più giovani. I Bersaglieri da sempre nel cuore degli apriliani hanno dato un importante

contributo alla realizzazione del Monumento all’Emigrante iniziativa del Fogolar Furlan di Aprilia.

Il monumento opera del Maestro Claudio Cottiga è stato inaugurato presso Parco Friuli il 27

gennaio scorso con la partecipazione della Fanfara “Cotterli”. Un particolare ringraziamento va al

Presidente Bersagliere Tittarelli per lo straordinario impegno profuso per il sempre più stretto

legame tra i Bersaglieri e la città.

Il consiglio direttivo della sez. A.N.B. Adelchi Cotterli