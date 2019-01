San Basilio, controlli dei carabinieri: due arresti e una denuncia a piede libero

Rimane costante la pressione esercitata dai Carabinieri di Roma sulle piazze di spaccio della Capitale, con continui blitz e servizi di pattugliamento messi in campo notte e giorno con il duplice obiettivo di sradicare lo smercio di droga nelle zone dove il fenomeno risulta più consolidato e di rafforzare la percezione di sicurezza nelle persone per bene che le abitano.

E’ di questa notte l’ennesimo servizio coordinato attuato dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro e del Nucleo Radiomobile di Roma, con il supporto dei militari dell’8° Reggimento “Lazio” e di unità del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria.

Il bilancio è di 2 persone arrestate e una denunciata a piede libero.

A finire in manette sono stati: un romano di 38 anni, con precedenti e attualmente

sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso dai Carabinieri mentre camminava

tranquillamente in strada senza aver ottenuto alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal

luogo di detenzione; un cittadino albanese di 43 anni, domiciliato a Monterotondo e con

precedenti, è stato ammanettato proprio mentre stava contrattando con un “cliente” il

prezzo per la cessione di alcune dosi di cocaina.

L’acquirente è stato segnalato ALL’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore mentre il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nella sua abitazione, i Carabinieri hanno sequestrato altre decine di dosi di cocaina, un bilancino di precisione e circa 1.400 euro frutto della sua attività illecita.

“Pizzicato” fuori casa mentre era agli arresti domiciliari

Un romano di 47 anni, invece, è stato denunciato a piede libero dopo essere stato “pizzicato”

fuori dalla sua abitazione in violazione delle prescrizioni imposte dall’A.G. con la misura

cautelare degli arresti domiciliari cui è sottoposto.

Nel corso dell’attività, sono state controllate complessivamente 93 persone e 66 veicoli,

elevando sanzioni ai sensi del Codice della Strada per un totale di 5.275 euro.

Sono state 7,infine, le persone trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti che

sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori.