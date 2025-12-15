Roma, Ferraro: “Solidarietà ad Azalea. La Regione convochi subito un tavolo per i gatti del Forlanini”

“Voglio esprimere la mia piena solidarietà ad Azalea, l’associazione che da anni si prende cura del gattile all’interno del parco dell’ospedale Forlanini”. A dichiararlo è Rocco Ferraro, consigliere capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco e delegato alla Tutela Animale di Città Metropolitana, intervenendo sulla situazione che riguarda la storica realtà di volontariato attiva nel quadrante romano.

Ferraro sottolinea come i volontari dell’associazione operino a titolo completamente gratuito e come il gattile sia sostenuto esclusivamente grazie alle donazioni, senza alcun contributo strutturale.

Raccolta fondi bloccata e richieste economiche

Secondo quanto denunciato, sabato scorso la Regione Lazio ha di fatto impedito la consueta raccolta fondi natalizia, compromettendo una delle principali fonti di sostegno economico dell’associazione. A questo si aggiunge la richiesta di pagamento di affitti e arretrati per oltre 15 mila euro, una cifra che Azalea non è in grado di sostenere.

Una situazione che, secondo Ferraro, mette seriamente a rischio la continuità dell’attività del gattile e il futuro degli animali ospitati.

“Visione miope sul randagismo”

“La Regione Lazio dimostra ancora una volta una visione miope sul tema del randagismo e una totale mancanza di rispetto per il lavoro quotidiano dei volontari che operano nelle colonie feline”, afferma il consigliere capitolino, criticando l’assenza di un approccio collaborativo nei confronti di chi svolge un servizio essenziale sul territorio.

La richiesta di un tavolo urgente

Ferraro chiede quindi un intervento immediato da parte della Regione. “È necessario convocare con urgenza un tavolo di confronto per individuare una soluzione che consenta all’associazione Azalea di continuare, come fa dal 2004, il suo prezioso impegno a tutela dei quasi 200 gatti randagi presenti sul territorio, bisognosi di cure e in attesa di adozione”.

Un impegno che, sottolinea, non può ricadere esclusivamente sul volontariato.

La tutela degli animali come responsabilità istituzionale

“La tutela degli animali è una responsabilità istituzionale che va affrontata con serietà e collaborazione”, conclude Ferraro. “La Regione Lazio apra subito un confronto e dimostri, con atti concreti, di voler sostenere chi ogni giorno si prende cura del territorio e delle sue fragilità”.