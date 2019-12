Week end felino, appuntamento al mercatino piramide 7 e 8 dicembre

L’appuntamento imperdibile, e, per molti, l’abituale impegno pre-natalizio con i Gatti della Piramide – ARCA onlus, è quest’anno per sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 dalle ore 10.30 (fino alle 17.00) presso l’Area Archeologica della Piramide Cestia.

L’’insostituibile madrina Licia Colò

Oltre alla presenza dell’insostituibile madrina Licia Colò, avremo un’apertura eccezionale da non perdere, ore 11.30 di sabato 7 dicembre: Giuseppe Cederna sarà presente all’inaugurazione, e ci porterà per mano nel mondo poetico dedicato ai gatti. Giuseppe Cederna, oltre a essere scrittore raffinato, è attore teatrale e cinematografico di tanti film, è stato un indimenticabile interprete di Mediterraneo, film premiato con l’Oscar.

Alle 10.45 di sabato 7 dicembre abbiamo la presentazione della Mostra “felina” realizzata con i disegni dei bambini della classe V della scuola Sacro Cuore di Roma coordinati dall ’ insegnante Maria Antonietta Giacobetti e da suor Ermellina. Sempre sabato 7 dicembre alle ore 12 avremo l’intrevento della dott.ssa

Rosalba Matassa, medico veterinario: gli abitanti felini di Roma . Domenica 8 dicembre ore 15 Come far giocare il vostro gatto: incontro interattivo con la comportamentalista ed etologa Costanza De Palma … e con un gatto collaborativo della colonia.

Quanto è importante far giocare il vostro gatto?

E soprattutto come scoprire quale è il gioco più adatto a lui?. In questa occasione verrà lanciato un progetto che troverà pieno compimento a maggio 2020.

Accanto all’attività di sensibilizzazione sulla cultura felina, proponiamo, con il nostro cat-mercatino, idee originali per un regalo simpatico, accattivante e sorprendente: vi aspettiamo con mille proposte “molto feline” e “con i baffi” ma non solo. Ogni oggetto, ogni calendario e ogni tra cosa venduta ci aiuterà a sostenere ed accudire i nostri morbidi e pelosi amici.

Inoltre durante il mercatino potrete acquistare il libro “Peppo il gatto di Aleppo”, scritto da Maria Cecilia Cavallone e illustrato da Claudia Piras e nato dalla collaborazione tra la casa editrice People e l’Ente Nazionale Protezione Animali.

E’ un libro per bambini che racconta con un’adeguata chiave comunicativa le atrocità della guerra in Siria, ma anche la solidarietà che può nascere tra uomo e animali. La storia di Peppo si intreccia con quella di Mohamaad, conosciuto come Alaa, un uomo che ha scelto di rimanere nel suo Paese, nonostante la guerra, per salvare i gatti e tutti gli altri animali in difficoltà. Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Oltre a vedere il meraviglioso sito archeologico con le visite guidate (sabato ore 12.15; domenica ore 11.30), a seguire le visite guidate al Cimitero Acattolico (sabato ore 11 e 15,30; domenica 10.30), giocheremo insieme con il premio della MiciaRiffa, ci scambieremo i CAT-auguri, e alle 14.00 di sabato 7 dicembre con il Tour Cat potrete conoscere le storie, e avere un incontro ravvicinato, con i gatti che vivono nella colonia di Piramide. E se qualcuno vuole allargare la propria famiglia… abbiamo adorabili

micetti in adozione: baby cats in cerca di CASA.