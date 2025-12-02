Vitorchiano, il finanziamento per Sant’Amanzio frutto del dialogo costruttivo tra Comune e Regione Lazio

L’Amministrazione comunale di Vitorchiano commenta l’arrivo di un finanziamento da 500.000 euro destinato alla sistemazione dell’antica Chiesa di Sant’Amanzio, frutto di una richiesta portata avanti con decisione negli ultimi mesi. L’intervento permetterà di rendere nuovamente agibile l’edificio sacro e restituirlo al culto e alla comunità locale dopo oltre vent’anni di chiusura.

Il finanziamento e l’importanza per la comunità

Accogliendo la richiesta del Comune di Vitorchiano portata avanti con costanza e decisione da diversi mesi, la Regione Lazio ha deliberato un finanziamento di 500.000 euro per i lavori di ripristino del tetto e del pavimento dell’antica Chiesa di Sant’Amanzio, con l’obiettivo di renderla di nuovo agibile e restituirla al culto e alla piena fruibilità della comunità locale.

L’edificio è chiuso dall’aprile del 2004 per motivi di sicurezza, con ordinanza emessa a valle delle verifiche e degli esami strumentali eseguiti sulle strutture lignee della copertura. La notizia dei fondi resi disponibili è stata data dal sindaco Ruggero Grassotti, durante l’importante convegno “Il peperino di Vitorchiano e della Tuscia” svoltosi il 28 novembre 2025.

Le dichiarazioni del Sindaco Grassotti

“Ringraziamo il vice presidente del consiglio regionale del Lazio Enrico Panunzi e il consigliere regionale Daniele Sabatini – dichiara Grassotti – per aver ascoltato la nostra istanza che abbiamo presentato con precisione ed efficacia. Il recupero della Chiesa di Sant’Amanzio potrà avvenire grazie a un contributo finanziario consistente, per il quale la politica ha mostrato il suo lato migliore dando una positiva e fattiva risposta al territorio. Lo stanziamento soddisfa una necessità di cui ci siamo fatti carico fin dal primo momento e che avevamo già sollecitato a giugno, in occasione di Peperino in Fiore, raccogliendo la piena disponibilità da parte di Panunzi e Sabatini”.

Il progetto complessivo e i fondi disponibili

Il progetto ammonta a 850.000 euro complessivi e sarà coperto per 500.000 dalla Regione Lazio e 350.000 da fondi comunali tramite l’accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.

L’intervento dell’assessore Cruciani

“Considerati i rilevanti costi dell’opera – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – e la complessità del progetto, già dotato del parere positivo della soprintendenza, questo è un grande risultato per l’amministrazione. Voglio ringraziare inoltre l’ufficio tecnico comunale per l’elevata professionalità e disponibilità dimostrate. La notizia del finanziamento, grazie al dialogo costruttivo che abbiamo stabilito con la Regione Lazio, è la giusta ricompensa per la capacità progettuale che questo Comune sta dimostrando giorno dopo giorno”.