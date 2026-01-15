Fiumicino, Forza Italia: “Piano di sviluppo aeroportuale volano per la città, governato dal territorio”

Il piano di sviluppo aeroportuale rappresenta una priorità strategica nazionale e un pilastro fondamentale per la competitività del Paese nei prossimi anni. Un progetto di respiro europeo e internazionale, sostenuto dal Governo e da tutte le forze politiche, compreso il Partito Democratico, come dimostrato dal recente plauso espresso dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il lavoro portato avanti dall’amministrazione e dal Consiglio comunale di Fiumicino, in particolare nell’ambito della IV Commissione consiliare dalla consigliera Francesca De Pascali, è stato determinante per fornire al territorio strumenti adeguati a garantire questo percorso di sviluppo.

Un progetto strategico tra sviluppo, tutele e occupazione

I piani di mitigazione acustica e ambientale, le numerose opere infrastrutturali previste, oltre 300 milioni di euro di fondi di compensazione, l’occupazione stimata in oltre 13mila posti di lavoro, insieme all’aumento del Pil comunale e dell’indotto, rappresentano un importante volano per la città di Fiumicino.

Le opzioni, secondo quanto evidenziato da Forza Italia, erano due: subire la trasformazione oppure governarla, fornendo agli enti sovracomunali confini e coordinate entro cui il processo potesse svilupparsi. La scelta è stata quella di governare il cambiamento, nell’interesse del territorio.

Come Forza Italia di Fiumicino viene espresso pieno soddisfacimento per quanto approvato in Consiglio comunale, con un ringraziamento rivolto al sindaco Mario Baccini, agli uffici comunali e a tutte le forze politiche che hanno dimostrato maturità politica e lungimiranza amministrativa.

Roberto Severini, segretario comunale Forza Italia Fiumicino