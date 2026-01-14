Lazio: 8 Comuni premiati tra i Plastic Free 2026, anche Roma tra i virtuosi

Il Lazio rafforza la propria presenza tra i territori più attivi nella sostenibilità ambientale, con otto Comuni che otterranno il riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato da Plastic Free Onlus alle Amministrazioni che si sono distinte nella lotta contro l’inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche per la tutela del territorio.

Il riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione, sarà conferito durante l’evento nazionale in programma il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico. Un momento particolarmente significativo anche per la Capitale, che per la prima volta viene premiata come Comune Plastic Free e che sarà anche sede della cerimonia ufficiale.

Roma premiata e la cerimonia nazionale

Alla presentazione nazionale, tenutasi a Montecitorio, ha partecipato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma Giammarco Palmieri, in rappresentanza della città. La premiazione romana segna un passaggio simbolico importante per la Capitale, che entra ufficialmente tra i Comuni virtuosi impegnati nella riduzione dell’uso della plastica e nella tutela ambientale.

“Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento”, ha dichiarato Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus. “Un risultato che premia l’impegno delle Amministrazioni locali e il lavoro instancabile dei nostri 1.200 referenti e migliaia di volontari, che ogni giorno diffondono cultura ambientale nei territori”.

I Comuni premiati e i criteri di valutazione

Grande soddisfazione anche da parte del referente regionale per il Lazio Lorenzo Paris: “Il riconoscimento Plastic Free è in arrivo per 8 Comuni del Lazio, due in più rispetto all’edizione 2025. Dopo oltre cinque anni di attività sul territorio, c’è grande orgoglio per Roma, che non solo riceve il riconoscimento, ma ospita anche la cerimonia di premiazione. Un grande grazie ai referenti, alle amministrazioni e ai volontari, tutti indispensabili per raggiungere risultati come questi”.

La valutazione si basa su 20 criteri, tra cui la riduzione della plastica monouso, la promozione della raccolta differenziata, l’adozione di ordinanze virtuose, la sensibilizzazione nelle scuole e la collaborazione con i volontari di Plastic Free Onlus.

I Comuni Plastic Free 2026 del Lazio sono: Pofi (FR); Latina, San Felice Circeo, Sermoneta, Sperlonga (LT); Carpineto Romano, Colleferro e Roma (RM).

Il riconoscimento si inserisce in un percorso di crescita che vede il Lazio sempre più coinvolto nei progetti ambientali promossi dall’associazione. Plastic Free è oggi presente in oltre 40 Paesi nel mondo, ha coinvolto 260.000 volontari in quasi 10.000 iniziative, rimuovendo 4,8 milioni di chili di plastica e rifiuti, e ha siglato più di 500 protocolli d’intesa con i Comuni italiani. L’associazione è inoltre attiva in ambito scolastico, con oltre 4.000 incontri e 350.000 studenti coinvolti, e in progetti di reinserimento sociale.