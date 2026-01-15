I pescatori delle acque interne del Lazio chiedono un indennizzo per il fermo obbligatorio della pesca all’anguilla

I pescatori professionali delle acque interne del Lazio lanciano un appello urgente alla Regione Lazio affinché venga riconosciuto un contributo per il mancato guadagno causato dal prolungato fermo della pesca all’anguilla. Il blocco è imposto ogni anno dal 1° gennaio al 30 giugno ed è in vigore ormai da diversi anni, incidendo in modo significativo sull’economia di numerose famiglie che vivono esclusivamente di pesca professionale.

Il fermo della pesca e le conseguenze economiche

Il fermo deriva da direttive comunitarie legate alla tutela dell’anguilla europea, specie considerata in difficoltà riproduttiva a livello continentale. Tuttavia, nei bacini lacustri e fluviali del Lazio, soprattutto in questo periodo caratterizzato da piogge abbondanti, acque torbide e livelli idrici elevati, si registrano condizioni ambientali considerate ideali e una presenza significativa di anguille, che tradizionalmente garantirebbero un’importante fonte di reddito per i pescatori.

“Ci troviamo di fronte a una contraddizione evidente: mentre l’ambiente naturale offre condizioni ottimali e la risorsa è presente, a noi è impedito di lavorare. Questo comporta perdite economiche gravissime per decine di famiglie che vivono esclusivamente di pesca professionale nelle acque interne”, spiega Tonino Pandolfi, socio Copagri Lazio e portavoce dei pescatori.

I pescatori precisano di non voler mettere in discussione la necessità di tutelare la specie, ma chiedono che le istituzioni si facciano carico delle conseguenze economiche di una misura imposta per motivi ambientali di interesse generale.

La richiesta di un fondo di compensazione alla Regione Lazio

Per questo motivo viene formalmente richiesta alla Regione Lazio l’istituzione di un fondo di compensazione per il mancato reddito, destinato ai pescatori professionali singoli e alle cooperative di pesca delle acque interne. Secondo la categoria, un sostegno economico è indispensabile per evitare la scomparsa di una realtà storica che, oltre alla funzione produttiva, svolge anche un ruolo di presidio ambientale e di gestione sostenibile delle acque.

“Non chiediamo privilegi, ma equità. Se una risorsa viene tutelata nell’interesse collettivo, chi subisce il danno economico non può essere lasciato solo”, sottolinea Pandolfi.

I pescatori auspicano infine un incontro urgente con la Regione Lazio per individuare strumenti concreti che consentano di coniugare la tutela ambientale con la sopravvivenza economica delle imprese di pesca delle acque interne.