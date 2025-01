Roma Lido, Califano: “Off limits per ciechi e ipovedenti”

Roma-Lido off limits per le persone cieche e ipovedenti. Da mesi infatti la Regione Lazio attraverso la controllata Cotral, così come denunciato dagli utenti, ha cambiato le procedure di apertura delle porte, non più automatica ma attraverso un pulsante posto a lato delle carrozze.

Andare a tentoni

Risultato: le persone cieche o ipovedenti sono costrette a tastare a tentoni camminando lungo la banchina con il rischio di cadere.

Cotral, sempre secondo quanto denunciato dai fruitori del servizio, sosterrebbe che non ci sia alcun problema: basterebbe infatti chiamare il numero verde e avvisare l’ora in cui ci si vuole recare alla stazione e lì ci sarà un assistente pronto ad aprire la carrozza. Fosse così sarebbe decisamente umiliante.

Ho presentato una interrogazione all’assessore regionale ai trasporti e al presidente Rocca per capire a cosa sia dovuta questa decisione e se sarà ripristinato il servizio di apertura automatica. Chiederò inoltre una commissione ad hoc.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. Vicepresidente della commissione regionale trasporti.