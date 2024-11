Regione Lazio, emendamenti mafia, Zeppieri: “Passo fondamentale per riconoscere il fenomeno e contrastarlo”

«Parlare di mafia e farlo utilizzando le parole giuste è fondamentale. Per questo sono felice che sia stato accolto il mio emendamento che chiede di inserire in maniera chiara e inequivocabile nell’istituzione dell’Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità, la lotta all’usura e alla corruzione, la parola mafia», afferma la Consigliera regionale del Polo Progressista Alessandra Zeppieri.

Una Regione dove la mafia c’è

«La cronaca ci racconta sempre più spesso di una Regione dove la mafia c’è, esiste. Far finta di nulla, sminuire la portata del problema, non è il modo corretto di affrontarlo. E chiamare le cose con il proprio nome è il primo passo per il loro riconoscimento formale e per contrastarle nella maniera adeguata.

Allo stesso modo ricevo con entusiasmo l’accoglimento del mio emendamento sull’impegno di pubblicare annualmente l’attività dell’Osservatorio, fondamentale per conoscere i territori più colpiti, in che modo e quali siano le misure intraprese o da intraprendere.

La mafia ha un nome – conclude Zeppieri – delle dinamiche sociali e delle capillarità specifiche che dobbiamo conoscere e contrastare nella maniera adeguata e con il linguaggio corretto».