Chiacchierata sulla Napoletanità tra arte vera e oscenità

Domenica 13 ottobre in piazza del Municipio in Napoli si è realizzato un incontro culturale “chiacchierata sulla napoletanità” per discutere e riflettere circa la situazione e la politica culturale di Napoli. L’occasione è stata la recente inaugurazione dell’opera cosiddetta “Tu si’

na cosa grande”. I presenti hanno rilevato l’incongruità del manufatto rispetto a Pulcinella, maschera conosciuta con una certa definizione in tutto il mondo dai napoletani e non, osservandone e riscontrando nei passanti uguali sentimenti.

Interventi

Tra gli intervenuti il Maestro Lello Traisci che ha dedicato una tammurriata di protesta contro l’installazione , il Maestro Bruno Leone grande interprete della vera maschera di Pulcinella, l’artigiano Gianfranco Minniti che ha presentato una sua apprezzata rielaborazione del

cappello di Pulcinella, Alfonso Sollazzo curatore di diverse riprese e interviste, Aniello Sicignano, Massimiliano Grillo e il presidente della Accademia Napoletana, il dott. Massimiliano Verde che da anni si batte per l’insegnamento e la tutela della lingua napoletana a livello internazionale.