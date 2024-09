Mattarella sul clima: “Ricette semplicistiche da imbonitori, serve Ue dell’energia”

“Ricette semplicistiche per problemi complessi, come quelli che dobbiamo affrontare, sono adatte agli imbonitori”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al seminario sul cambiamento climatico che si svolge nel Campus delle Nazioni Unite a Bonn.

“Si tratta di un progetto ambizioso – ha detto il capo dello Stato – che potremo realizzare soltanto accettando una maggiore cooperazione che ci consenta di muovere verso una Unione dell’energia, con un ruolo analogo a quello che la collaborazione in materia di acciaio e carbone seppe avere, nel secondo dopoguerra, per ricostruire e rilanciare la crescita dei Paesi europei, dando inizio, con quella scelta lungimirante, al percorso di integrazione”.

CLIMA, ENERGIA E DIFESA INTERPELLANO SOVRANITÀ EUROPA

“La congiuntura internazionale è fitta di insidie e di sfide. Le guerre ai nostri confini ne sono l’esempio più evidente. Sono temi, quelli del clima e dell’energia, che, come quelli della difesa, interpellano la nostra sovranità, spingendoci sempre più verso la cooperazione per un suo esercizio, della sovranità, sempre più responsabile e mutuo”, ha spiegato Mattarella. “Il dialogo e lo scambio, come quello odierno, sono tasselli fondamentali di quel che intendiamo realizzare”, ha aggiunto.

“CONSEGUENZE NEFASTE DA NOSTRI RITARDI”

“C’è spesso contraddizione– ha detto il presidente- tra lo sforzo di individuare obiettivi in sede internazionale e le politiche poi messe in atto concretamente in campo in sede nazionale pur dagli stessi decisori. Le conseguenze dei nostri ritardi sono sotto gli occhi di tutti e sempre conseguenze nefaste. L’intensificazione della frequenza delle catastrofi naturali è evidente e condiziona ogni aspetto della nostra vita, devastando interi territori, mietendo vittime“.

“Di fatto – ha sottolineato – le conseguenze del cambiamento climatico, e dei nostri ritardi nella sua mitigazione, privano dell’elementare diritto alla vita molte persone, costringendole spesso alla fuga dai luoghi che abitano, in cerca di sopravvivenza. Se vogliamo lasciare alle future generazioni un pianeta dove l’umanità possa vivere e prosperare in pace ovunque, in ogni regione e continente, dovremo compiere, tutti insieme, progressi decisivi”.

“UE CHIAMATA A SFORZO STRAORDINARIO PER LA TRANSIZIONE”

Poi, Mattarella ha parlato di transizione ecologica: “Oggi, rappresentanti di grandi gruppi dei nostri Paesi si sono confrontati su temi quali l’idrogeno e l’energia verde. La presenza, al loro fianco, di esponenti del mondo della ricerca e dell’innovazione conferma la rilevanza di un dialogo che individui soluzioni vantaggiose per rispondere alle principali sfide globali in tema di transizione, a partire dalla mitigazione e dall’adattamento agli effetti del cambiamento climatico. L’Unione Europea è chiamata a compiere uno sforzo straordinario in questo settore. La nuova Commissione che si insedierà fra poco ha definito un portafoglio dedicato alla transizione pulita, giusta, competitiva. Ed è anche un messaggio del ‘Rapporto Draghi’ che mette in chiaro che per garantire la competitività dell’Europa a lungo termine è necessario abbandonare i combustibili fossili e compiere la transizione, evidenziando il nesso, come ha fatto quel Rapporto, decarbonizzazione-competitività”

“ITALIA E GERMANIA INSIEME PER LA TRANSIZIONE VERDE”

“Germania e Italia, primi due Paesi manifatturieri nella Unione europea, hanno interesse a coordinarsi sul piano politico, scientifico, imprenditoriale e in tutte le aree rilevanti per la transizione verde, proseguendo nella integrazione sistemica delle proprie infrastrutture energetiche”, ha spiegato. “Questa è la strada – ha continuato – per conseguire i comuni obiettivi politico-strategici di essere avanguardia nelle tecnologie di punta, procedendo sulla strada della de-carbonizzazione dell’economia, quella di diversificazione delle fonti energetiche, con una maggiore resilienza di fronte agli shock esterni e con vantaggi rilevanti per l’intero sistema produttivo, una volta che sia a regime. Del resto questa è stata la intuizione di Robert Schuman: ‘L’Europa dei piccoli passi’. L’idea secondo cui ‘L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da concrete realizzazioni che creino anzitutto una solidarietà di fatto’. Tutti sono chiamati a cooperare. Protagoniste sono, anzitutto, le imprese tedesche e italiane, al fianco delle istituzioni nazionali e sovranazionali, al fine di accogliere e promuovere soluzioni idonee ad accompagnare la transizione verde, rafforzando, al contempo, la base industriale delle due principali economie manifatturiere in Europa”.

“GERMANIA E ITALIA INSIEME ESEMPIO DI COOPERAZIONE”

“Germania e Italia insieme possono fornire un esempio concreto di responsabilità e di cooperazione”, ha detto. “L’anno scorso, in Sicilia – ha continuato – come ricordava il Presidente Steinmeier, abbiamo insieme visto le conseguenze dei terribili incendi che avevano devastato quell’isola, ma abbiamo anche visitato a Catania un grande progetto europeo, quello di Enel Green Power, noto come ‘Fabbrica del Sole’, stabilimento di pannelli solari, esempio della capacità europea di innovare e sostenere la filiera europea in settori strategici. I nostri due Paesi esprimono molteplici eccellenze in ambito industriale e tecnologico. Sono economie che si caratterizzano per un elevato consumo di energia. Entrambe sono impegnate nell’affrancamento dai combustibili fossili, e pervenire a un sistema energetico sostenibile, in grado di coniugare un’ambiziosa politica climatica con la salvaguardia delle filiere industriali, della crescita e del benessere. La profonda integrazione fra i nostri sistemi produttivi e il peso specifico, così ampio, dell’interscambio bilaterale, mentre vede la conferma della Repubblica Federale Tedesca come primo partner commerciale del nostro Paese – impone di rendere sempre più condiviso il percorso comune verso il perseguimento degli obiettivi che in ambito europeo ci siamo posti in termini di neutralità climatica, generando anche nuove opportunità di collaborazione industriale”. Secondo il presidente della Repubblica è “una sfida per l’innovazione in cui si gioca il futuro”.

Fonte: agenzia dire