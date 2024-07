Vitorchiano, crisi idrica: Talete si impegna su alcuni interventi

Durante il tavolo tecnico tenutosi mercoledì 17 luglio 2024 presso la Prefettura di Viterbo, convocato per affrontare nello specifico il tema della crisi idrica di questa estate, Talete si è impegnata ad attuare alcuni interventi utili per riguadagnare rapidamente preziosi litri d’acqua per Vitorchiano. Tutte azioni già indicate nella lettera formale inviata il 15 luglio dal sindaco Ruggero Grassotti alla società unico gestore del servizio.

La riunione, convocata dalla Prefettura

La riunione, convocata dalla Prefettura e necessaria per affrontare un problema che sta interessando l’intera Tuscia, ha visto la partecipazione, oltre che del Prefetto Gennaro Capo, dei rappresentanti di Provincia di Viterbo, Ente di Governo ATO1 Lazio, Comuni coinvolti dalla criticità (incluso Vitorchiano), Protezione Civile, Talete e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. È stata ovviamente anche l’occasione per scendere nel dettaglio dei problemi dei singoli comuni maggiormente colpiti delle portate d’acqua immesse in condotta.

Talete ha inoltre confermato che l’abbassamento della falda e il calo di alcuni pozzi è avvenuto in modo repentino nella scorsa primavera, smentendo seccamente chi sta facendo circolare la notizia di presunti segnali premonitori già nell’autunno a Vitorchiano. I due pozzi storici a servizio del paese (Trucca 1 e Trucca 2) da maggio 2024 hanno improvvisamente iniziato a erogare meno di un terzo dell’acqua rispetto a prima (passando dagli abituali 9 litri al secondo a circa 3). L’aumento dei consumi estivi ha chiaramente inciso negativamente sull’equilibrio del sistema. Inoltre anche la sorgente montana delle Fornacelle è asciutta.

Queste sono le attività di cui Talete si farà presto carico

Queste sono le attività di cui Talete si farà presto carico: sostituzione della pompa nel pozzo Spinaceto con altra di maggior prevalenza e potenza e contestuale sostituzione di un tratto di tubazione per eliminare parte delle perdite di carico; verifica per un potenziale riutilizzo di un pozzo storico limitrofo al bottino Pietricce; riparazioni più rapide delle perdite visibili. Nell’immediato, Talete ha confermato di proseguire, per il tempo strettamente necessario e nelle sole giornate in cui si renda indispensabile, con la semplice riduzione delle portate nelle ore notturne (23:00-6:00), adottando una serie di regolazioni volte a ottimizzare la risorsa e garantire un’equa distribuzione dell’acqua, evitando lo svuotamento dei bottini e il potenziale azzeramento del flusso in ogni fascia oraria. In questo modo, come ha confermato Talete dinanzi al Prefetto, in attesa di attuare gli interventi di potenziamento sarà possibile mantenere attivo il servizio per tutte le 24 ore e a tutte le utenze.

Durante l’incontro in Prefettura

Durante l’incontro in Prefettura si è preso inoltre atto dei dati inconfutabili relativi ai consumi che, in modo del tutto anomalo, restano alti anche di notte (con punte molto elevate anche dopo la mezzanotte). Un evidente segnale di utilizzi anomali e impropri dell’acqua: il Prefetto ha invitato a promuovere campagne di sensibilizzazione e attività di controllo per individuare utilizzi non consentiti (come innaffiare orti e giardini o lavaggio di auto).

“La situazione resta complessa e delicata e non deve essere strumentalizzata – spiegano gli amministratori comunali di Vitorchiano – Occorre il supporto di tutti anche nei piccoli gesti quotidiani. Il rispetto delle norme che vietano usi impropri di acqua potabile rappresenta una pratica che ogni cittadino può e deve mettere in atto per contribuire alla difesa della risorsa idrica. Il divieto di innaffiare orti e giardini e di riempire piscine mobili o da giardino è stabilito dalle ordinanze numero 28 del 3 giugno 2017 e numero 37 del 21 luglio 2023. Per tale motivo, come emerso dai dati sui consumi anomali notturni e come suggerito in sede di discussione e confronto, la Polizia Locale proseguirà i necessari controlli per disincentivare qualsivoglia utilizzo non consentito dell’acqua”.

Il Comune di Vitorchiano ringrazia il Prefetto Gennaro Capo

Il Comune di Vitorchiano ringrazia il Prefetto Gennaro Capo per la sensibilità e la disponibilità a un dialogo proficuo con tutti gli attori coinvolti, al fine di mettere in atto azioni condivise e sinergiche. Infine, gli amministratori invitano i cittadini “a valutare bene le esternazioni di comitati che, dietro un apparente civismo, invece di collaborare per sostenere azioni fondamentali a tutela della comunità vitorchianese su una questione di primaria importanza come l’acqua pubblica e in un momento di grave criticità, preferiscono porsi su piani differenti, creando confusione, indebolendo ogni iniziativa e perseguendo ormai in maniera esplicita finalità politico-elettorali a discapito del bene comune, come già dimostrato nella recente e miope battaglia portata avanti contro la nuova scuola”.