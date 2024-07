Raggi: “Chissà se uno slogan possa ripristinare la violazione di un diritto stabilito per legge”

E’ impossibile che in Italia, nel 2024, non ci siano donne capaci di ricoprire ruoli di rilievo manageriali ed è inaccettabile che l’Esecutivo non trovi rappresentati femminili per il board di CDP.

Perché dico questo?

Forse non tutti sanno che lunedì 15 luglio si riunirà per la quinta volta l’Assemblea degli Azionisti di CDP (ossia Ministero dell’Economia e ben 62 Fondazioni Bancarie) per definire la nomina dei 9 nuovi componenti. Le Banche hanno assolto il loro compito designando, tra i 3 membri di loro spettanza, la donna nella persona di Lucia Calvosa. Il Ministero, invece, è in stallo perché non riesce ad individuare le 3 donne sui 6 membri di sua competenza.

Ora, in uno Stato che conta 58.989.749 residenti, di cui appena 30.138.708 sono donne (dati Istat riferiti al 1° gennaio 2024), è assolutamente inverosimile che non si riescano ad individuare 3 donne competenti, come prevede la Legge Golfo-Mosca sulle quote di genere nei CdA, per affiancare i loro colleghi uomini.

Impossibile…

Per questo il Ministero, evidentemente stremato da una ricerca ai limiti dell’impossibile, sta pensando di modificare lo Statuto per ampliare il numero dei componenti del CdA in modo tale da conteggiare le donne già presenti in altri organismi.

Ironia a parte, la situazione in Italia è gravissima: è di pochi mesi fa la notizia che l’AIFA (ente pubblico sottoposto alla direzione dei Ministeri della Salute e, di nuovo, dell’Economia) ha nominato un CdA di soli uomini. Anche qui immaginiamo che a causa della scarsità numerica delle donne, non siano riusciti a trovarne neanche una.

E allora, mentre in altri contesti hanno lanciato lo slogan #NoWomenNoPanel e da qui, pur di evitare conferenze con relatori di un solo genere (“manel”) e relativo stigma mediatico, sono state cambiate scalette anche all’ultimo minuto, perché non iniziamo a lanciare #NoWomenNoCdA?

Chissà se uno slogan possa ripristinare la violazione di un diritto stabilito per legge…