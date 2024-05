I vincitori della sesta edizione di Fruit & Salad school games

Mercoledì 29 maggio 2024, presso il Palazzetto dello Sport “Enrico Berlinguer” di Bellizzi (SA), si è svolta la finalissima della sesta edizione di Fruit & Salad School Games, l’importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura e alla promozione di corretti stili di vita. L’evento è stato promosso dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Agriverde, AOA, Arcadia, Assodaunia, La Deliziosa e Terra Orti.

L’iniziativa ha registrato una straordinaria partecipazione, con docenti e alunni provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Puglia, Basilicata e Campania. L’atmosfera era vibrante, con il Palazzetto animato dall’entusiasmo e dall’energia dei giovani partecipanti.

Intervento Sindaco

La mattinata è stata aperta con un intervento del Sindaco di Bellizzi (SA), Domenico Volpe, insieme ai promotori del progetto: Andrea Badursi, Presidente di AssoFruit Italia; Maria Pia Vigilante, Rappresentante di Assodaunia; Emilio Ferrara, direttore di Terra Orti; Gennaro Velardo e Vincenzo Di Massa rispettivamente direttore e presidente della O.P. A.O.A. Essi hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa per educare i giovani a una sana alimentazione e a stili di vita salutari. A presentare la giornata è stato il comico e cabarettista Enzo Costanza che ha divertito e coinvolto tutti i presenti anche in canti e balli.

Durante la giornata, gli alunni dei vari istituti, con notevole entusiasmo e determinazione, si sono confrontati in una serie di prove di cultura dell’alimentazione e giochi sportivi. Le competizioni erano progettate per essere non solo divertenti, ma anche educative, mettendo alla prova le conoscenze degli studenti sull’importanza di una dieta equilibrata e sulla nutrizione.

Al termine delle sfide, sono stati proclamati i “Campioni Fruit & Salad School Games 2024”, un titolo ambito che ha riconosciuto l’impegno e la preparazione degli studenti partecipanti.

Per le scuole elementari

1° Posto : Istituto Comprensivo Bellizzi (SA)

2° Posto: Convitto Nazionale Statale Giordano Bruno di Maddaloni (CE)

3° Posto : Istituto Comprensivo Montecorvino Pugliano (SA)

Per le scuole medie

1° Posto :I.C Montecorvino Pugliano – Medie (SA)

2° Posto : Istituto Comprensivo L. Da Vinci (CE)

3° Posto : Istituto Comprensivo Villa Literno (CE)