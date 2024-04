Napoli: sistema di welfare cittadino, istituito un Tavolo di confronto

Nasce un Tavolo di confronto istituzionale tra il Comune di Napoli, le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale della Campania e le organizzazioni sindacali. La decisione di dar vita ad un organismo permanente per l’attuazione dei progetti legati ai servizi sociali e educativi è scaturita, alla luce del nuovo contratto nazionale di lavoro delle Cooperative sociali, da un incontro con gli assessori alle Politiche sociali, all’Istruzione e alle Famiglie, il direttore generale e il Capo di Gabinetto del sindaco, i rappresentanti dell’Associazione generale cooperative italiane, di Federsolidarietà Confcooperative e di Legacoop sociali e i responsabili delle segreterie regionali di Cgil Funzione Pubblica, Cisl Funzione Pubblica e Uil Federazione Poteri Locali.

Importanza lavoro svolto

L’Amministrazione ha ribadito il riconoscimento dell’importanza del lavoro svolto dalle cooperative sociali e dagli operatori che contribuiscono alla realizzazione del sistema di welfare cittadino ed ha garantito l’impegno ad attivare le procedure previste dal codice degli appalti per il rispetto del costo del lavoro alla luce del nuovo contratto. Dalla riunione è emersa anche la necessità di un percorso di confronto più ampio, che garantisca la massima partecipazione delle organizzazioni datoriali e sindacali nell’ambito della programmazione di interventi e servizi sempre più attenti ai bisogni dei cittadini e in grado di esprimere la massima qualità ed efficacia del lavoro di quanti operano in questo settore. Il Tavolo di confronto darà attuazione, a livello comunale, alle istanze condivise e fornirà un prezioso contributo anche alla funzione di osservatorio del Comitato misto paritetico regionale. Le organizzazioni intervenute hanno evidenziato la sensibilità del Comune di Napoli che, per primo a livello regionale, ha promosso il confronto in una logica di corresponsabilità nella costruzione del welfare cittadino.