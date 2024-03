Settimana del fiorentino – terza edizione

Un cartellone di oltre 150 eventi per festeggiare il Capodanno fiorentino.

Dal 18 al 25 marzo torna ‘La settimana del fiorentino’, l’iniziativa promossa dal Comune di Firenze in collaborazione con associazioni di categoria, associazioni culturali, centri commerciali naturali e tante altre realtà per valorizzare le tradizioni cittadine attraverso un cartellone di eventi dedicato a costumi e cultura cittadina, visite guidate e ‘passeggiate’ alla scoperta della fiorentinità.

Curiosità della città

Dal Quiz del Fiorentino per scoprire in modo divertente le curiosità della città e testare il proprio livello di ‘fiorentinità, al concerto della Filarmonica Rossini dedicato a Don Milani, ma anche l’omaggio a Eleonora da Toledo in Palazzo Vecchio, dove nello Studiolo sarà esposta una replica filologica dell’abito immortalato dal pennello dell’Allori;

Le Porte storiche e il David di Michelangelo illuminati di rosso per l’intera settimana

Tre passeggiate alla scoperta della parte di Firenze di più recente inserimento nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco che dal 2021 comprende anche la collina che va da San Niccolò a San Miniato. Il percorso prenderà il via da Porta San Giorgio per proseguire verso San Niccolò, lungo le Rampe disegnate da Giuseppe Poggi, il Giardino delle Rose e concludersi al piazzale Michelangelo.

Al Museo dei Medici alla rotonda Brunelleschi sarà esposto il documento originale del ‘Patto di Famiglia’ che determinò il grande lascito di Anna Maria Luisa dei Medici alla Toscana;

Torrino Santa Rosa in Lungarno Serristori la mostra fotografica a ingresso gratuito dedicata alle tradizioni fiorentine;

Biblioteca delle Oblate: la mostra fotografica “Anch’io sono fiorentino!” a cura di Matias Mesquita; Galleria Brancacci: esposizione Art Gallery e Filippo Salerni in Mostra;

Arti e mestieri: nel fine settimana il Capodanno Fiorentino in piazza Santa Maria Novella organizzato da Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze, che vedrà in piazza gli operatori del settore dell’artigianato artistico fiorentino e le eccellenze agroalimentari, dimostrazioni, laboratori, incontri.

Con l’iniziativa ‘Il menù del fiorentino’, i ristoranti che aderiscono alla settimana del fiorentino avranno per tutta la settimana un menù speciale con piatti tipici della tradizione.

Mercati

Molti i mercati, vera tradizione fiorentina, fra cui quello di Artefacendo in Piazza Ognissanti all’insegna della magnifica manualità tipicamente fiorentina (a cura di Cna).

Protagonisti anche i cassettai: recandosi da loro nel giorno del Capodanno fiorentino e dicendo “Capodanno fiorentino” si riceve un gadget su Pinocchio e un biglietto omaggio per il Museo del giocattolo di Firenze.

La rete scientifica fiorentina offre una serie di iniziative gratuite promosse dalla rete scientifica con Accademia dei Georgofili, Museo della Specola, Giardino dell’Orticoltura, Museo Galileo e Osservatorio Ximeniano; i laboratori a cura di associazione Garbo;

La Passeggiata in carrozza attraverso i viali del parco delle Cascine con Luciano Artusi grazie a cura dell’Arciconfraternita di Parte Guelfa.

E poi ‘W Fiorenza, il calcio storico per tutti’ grazie alle Vecchie glorie in piazza Tasso sabato 23 marzo con l’associazione Trisomia 21 e l’associazione Draghi Santo Spirito.

In programma anche l’apertura di Sant’Orsola con visite guidate all’interno e una Conferenza di racconto del futuro museo presso Studio Marangoni, con laboratorio fotografico gratuito per i cittadini.

Inoltre, al circolo dei Canottieri Firenze la conferenza per narrare il nuovo Artigianato di Firenze grazie al coordinamento di Bianca Guscelli per i Giovani imprenditori di Confartigianato Firenze.