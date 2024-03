Giustizia, parla il procuratore: “L’alienazione parentale? Usata solo per impedire una denuncia”

“Ho presente il fenomeno di violenza istituzionale e alienazione parentale, non sempre accade e accade sempre meno, ma il rischio c’è. Fino a poco tempo fa era abbastanza diffuso e le donne che denunciavano venivano considerate antagoniste e malate di alienazione parentale, ma oggi è una fake news, una falsità. Non esiste un’alienazione parentale e lo ha detto la Corte di Cassazione, è solo un modo per impedire alle donne di denunciare e di chiedere giustizia. La Magistratura sta facendo molti passi avanti, ma è sempre necessario che una donna che denuncia sia assistita adeguatamente, ed essere assistita da avvocati dei centri antiviolenza le può dare tante garanzie”. Lo dichiara all’agenzia Dire il procuratore della Repubblica, Francesco Menditto, a margine dell’evento ’10 anni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nel Lazio’ che si è svolto a Roma nella Casa internazionale delle donne.

Fonte: agenzia dire