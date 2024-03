Jorit: “La foto con Putin? L’artista deve provocare”

Ha fatto scalpore, ha irritato, è stato acclamato. La foto dello street artist Jorit con il leader russo Putin alla festa della gioventù di Sochi, in Russia, ha suscitato una scia di emozioni contrastanti. Ed è proprio quello che si aspettava l’artista napoletano quando al Capo del Cremlino ha chiesto una foto: “Voglio dimostrare all’Italia che lei è umano contro la propaganda occidentale”.

Provocazione

“L’artista deve provocare, il mio obiettivo è far capire che i russi sono esseri umani come noi, non mostri come li descrivono– ha detto Jorit intervistato sul Fatto Quotidiano- Cinquecento anni di colonialismo mi hanno insegnato che l’Occidente ha il brutto vizio di ritenersi il tribunale del mondo. La malafede è evidente: mentre i dissidenti che fanno comodo alla ‘nostra’ narrazione vengono glorificati, nel nostro Occidente Assange marcisce in carcere e nessuno conosce Andy Rocchelli e Gonzalo Lira. Ancora una volta mi viene il dubbio che non interessi la libertà di stampa ma altro”.

Ciro Cerullo

Lo street artist 34enne, al secolo Ciro Cerullo, ieri su Instagram ha anche pubblicato una story in cui provocatoriamente ha scritto: “Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. La recente visita in Russia è coerente con il percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto sempre e su più fronti? La propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall’altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)”, ha detto l’artista che era a Sochi anche per realizzare un murales di Ornella Muti.

“I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia. Bisogna fermare la guerra, bisogna costruire ponti tra i popoli, bisogna farlo ora“, è l’appello finale dell’artista.

Fonte: agenzia dire