Il Papa: “Donarsi agli altri per curare le lebbre di egoismo, pregiudizi, intolleranza”

Quando prendiamo le distanze dagli altri per pensare a noi stessi, quando riduciamo il mondo alle mura del nostro “star bene”, quando crediamo che il problema siano sempre e solo gli altri… Attenzione, in quei casi si è in preda ad una malattia. E la diagnosi è chiara: “lebbra dell’anima”, morbo “che ci rende insensibili all’amore, alla compassione, che ci distrugge attraverso le ‘cancrene’ dell’egoismo, del preconcetto, dell’indifferenza e dell’intolleranza”. La cura? Amare Dio e donarsi al prossimo “senza paure e pregiudizi” e senza “calcoli e convenienze”, “liberi da forme di religiosità anestetizzanti e prive della carne del fratello”.

Migliaia di fedeli in Basilica

La metafora della lebbra, alla luce dei brani proposti dalla liturgia odierna, fa da traccia all’omelia di Papa Francesco per la Messa, nella Basilica vaticana, per la canonizzazione di María Antonia de San José de Paz y Figueroa, quella che gli argentini ma anche tutti i devoti sparsi nel mondo meglio conoscono come Mama Antula. Prima santa argentina, vissuta nel XVIII secolo nell’epoca dell’espulsione della Compagnia di Gesù dal Paese, ha diffuso a Buenos Aires e in altre regioni la pratica degli Esercizi spirituali ignaziani, fondando case di spiritualità e facendo conoscere Dio alla gente, anche ai padri fondatori della Patria che la consideravano infatti una “mamma”.

Il saluto al presidente Milei

Alla celebrazione ci sono 5.500 fedeli tra cui migliaia di connazionali del Papa, tra vescovi, sacerdoti e pellegrini venuti dall’arcidiocesi porteña di cui Jorge Mario Bergoglio è stato pastore, ma anche da Santiago del Estero e altre diocesi; nel Paese sono state organizzate intanto veglie e seguono la funzione tramite maxi schermi nelle piazze. In Basilica è presente pure il presidente Javier Milei, da ieri a Roma di ritorno dal viaggio in Israele. Prima della Messa il Papa lo ha incontrato brevemente in sagrestia, alla fine della liturgia si dirige verso di lui per salutarlo nuovamente: qualche parola, una stretta di mano e il presidente poi abbraccia calorosamente Francesco. ll capo di Stato verrà ricevuto privatamente domani, 12 febbraio, nel Palazzo Apostolico vaticano.

Mama Antula proclamata Santa

Durante la Messa il prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro, legge la peroratio; quindi il Papa eleva agli onori degli altari Mama Antula, donna di azione e contemplazione, in mezzo a un fragoroso applauso di tutta l’assemblea. Di lei, Francesco ricorda la testimonianza, “in un contesto di miseria materiale e morale”, di servizio e dedizione al prossimo. Esattamente quello che – dice nell’omelia – è l’antidoto, anzi, la cura contro la “lebbra”, intesa non come la malattia fisica che comporta la progressiva distruzione del corpo ma la “lebbra dell’anima” che incancrenisce il cuore e si riversa sui più deboli.

Malattia ed emarginazione

Il Papa si sofferma sul Vangelo di Marco che racconta dell’incontro di Gesù con un lebbroso, abbandonato dai suoi concittadini che avevano paura di essere contagiati e che credevano che toccare una carne in putrefazione rendesse impuri. Un uomo ferito ulteriormente da allontanamento e rifiuto, quindi, a cui Cristo offre il suo “tocco” per guarirlo e per liberare tutti da un’idea religiosa distorta che “alza barriere e affossa la pietà”.

Paura, pregiudizio e falsa religiosità: ecco tre cause di una grande ingiustizia, tre “lebbre dell’anima” che fanno soffrire un debole, scartandolo come un rifiuto

Tante barriere da abbattere

L’emarginazione sperimentata da quel lebbroso si ripete ancora oggi. “Non pensiamo che siano solo cose del passato. Quante persone sofferenti incontriamo sui marciapiedi delle nostre città! E quante paure, pregiudizi e incoerenze, pure tra chi crede e si professa cristiano, e queste paure continuano a ferirle ulteriormente!”, esclama il Papa.

Anche nel nostro tempo c’è tanta emarginazione, ci sono barriere da abbattere, ‘lebbre’ da curare

“Cancrene”

Come farlo? Due i gesti indicati da Francesco, quelli compiuti da Gesù che ebbe compassione di quell’uomo. Il primo è “toccare”: il Figlio di Dio poteva guarire “a distanza” quella persona, invece ne tocca le ferite. È la “vicinanza di Dio” e la “via dell’amore che si fa vicino a chi soffre”. Chi segue Cristo è chiamato a fare lo stesso, vigilando “quando nel cuore si affacciano gli istinti contrari al suo ‘farsi vicino’ e al suo ‘farsi dono’”.

Ad esempio quando prendiamo le distanze dagli altri per pensare a noi stessi, quando riduciamo il mondo alle mura del nostro “star bene”, quando crediamo che il problema siano sempre e solo gli altri… In questi casi stiamo attenti, perché la diagnosi è chiara, è “lebbra dell’anima”: malattia che ci rende insensibili all’amore, alla compassione, che ci distrugge attraverso le “cancrene” dell’egoismo, del preconcetto, le “cancrene” dell’indifferenza e dell’intolleranza.

“Stiamo attenti anche perché, come per le prime macchioline di lebbra, che compaiono sulla pelle nella fase iniziale del male, se non si interviene subito, l’infezione cresce e diventa devastante”, ammonisce il Pontefice.

Fonte: vaticanews.it