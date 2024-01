Radio Vaticana: dall’8 gennaio trasmissioni live su Facebook

Ogni giorno da lunedì a venerdì l’emittente del Papa aprirà le telecamere e trasmetterà su Facebook una parte del programma generalista del mattino ‘Radio Vaticana con voi’, in onda in lingua italiana dalle 8.10 alle 10.00.

E’ un primo esperimento in vista del Giubileo

“E’ un primo esperimento in vista del Giubileo – commenta il responsabile di Radio Vaticana Vatican News Massimiliano Menichetti. Useremo l’account Facebook: vaticannews.it. La nostra missione è portare la Buona Notizia in tutto il mondo e la realtà dei social media ci sfida continuamente. Mettiamo al servizio di quanti cercano l’informazione della Santa Sede, della Chiesa nel mondo, desiderano pregare con noi, o semplicemente ascoltare buona musica, un sistema integrato audio, video, testo, foto in cinquantuno lingue. Papa Francesco ci spinge ‘ad uscire’ e questo ci sprona a non pensarci come un’emettente da uno a tanti, ma ad essere prossimi, dialogare, a non lasciare mai nessuno da solo.

Radio Vaticana con Voi

‘Radio Vaticana con Voi’ è un appuntamento settimane molto dinamico, in cui trovano spazio i colleghi del quotidiano dalla Santa Sede, ospiti, e naturalmente tutti coloro che ci ascoltano e fino ad ora hanno inviato messaggi whatsapp al numero 335 124 3722 .

Domani, otto gennaio, dopo il radio giornale internazionale delle ore 8.00, partiremo con questo primo esperimento video: le telecamere si apriranno alle 8.18, ma l’orario non sarà sempre lo stesso e attraverso i canali social daremo l’appuntamento orario del giorno seguente. Insomma davvero una sperimentazione, che se darà i risultati sperati estenderemo ad altri programmi del palinsesto italiano e ad altre lingue, senza escludere la possibilità di abitare anche lo spazio televisivo del digitale terrestre”.

Fonte: Radio Vaticana