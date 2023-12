Mes, Salvini: “Abbiamo detto ‘no’ e lo spread è sceso”

Dopo la bocciatura della ratifica del MES c’è un ‘caso Italia’ in Ue? “No, assolutamente. L’economia italiana è solida, cresciamo più di francesi e tedeschi. Il MES è uno strumento non solo inutile, è superato, non utilizzato, dannoso”. Il segretario federale della Lega, ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini lo dice rispondendo a una domanda mentre è in visita all’ospedale Buzzi di Milano.

“Un pensionato o un operaio italiano avrebbe dovuto pagare per salvare una banca tedesca”, denuncia Salvini, “il Parlamento ha esercitato il suo diritto democratico di bocciare uno strumento inutile e dannoso“, dunque “abbiamo fatto quello che era nostro dovere fare oper difendere il lavoro e i risparmi degli italiani”.

ABBIAMO DETTO ‘NO’ E LO SPREAD E’ SCESO

Il Parlamento ha bocciato la ratifica del MES “e lo spread è sceso. Tutti i gufi dicevano ‘disastro, con il governo di centrodestra ci sarà il crollo dei mercati’, ma l’Italia cresce più della Germania e lo spread dopo la bocciatura del MES invece di crescere è sceso”, prosegue Salvini.

GIORGETTI? MAGGIORANZA SOLIDA E COERENTE, NO PROBLEMI FI

Per il ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti approvare il MES sarebbe stato utile in quanto ministro, ma politicamente non c’erano le condizioni. “Come merce di scambio su altro probabilmente è vero, ma è stata una scelta coerente. La Lega ha sempre avuto la stessa idea da dieci anni a questa parte, abbiamo sempre votato nella stesa maniera e governo ha avuto una maggioranza compatta. L’astensione di Forza Italia era ampiamente comunicata e non rappresenta nessun problema”, dice il segretario federale della Lega.

“Abbiamo fatto quello che era giusto fare e ne sono assolutamente orgoglioso”, valuta Salvini, “un voto concreto, non abbiamo fatto un voto ideologico ma un voto pragmatico“.

MEF: GIORGETTI ALLA CAMERA IL 27

“Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parteciperà, come richiesto dalle opposizioni, ai lavori della commissione Bilancio della Camera mercoledi 27 alle ore 14”. Così una nota del MEF.

Fonte: agenzia dire