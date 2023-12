Inps, dipendenti pubblici come i privati: ecco le fasce di reperibilità in caso di malattia

“Le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”. L’Inps ha formalizzato le nuove fasce orarie di reperibilità per tutti i dipendenti pubblici sottoposti a visite mediche di controllo domiciliare in caso di assenza per malattia. Le nuove fasce, che già valgono per i dipendenti privati, sono entrate in vigore dal 22 dicembre 2023.

TAR Lazio

L’adeguamento arriva a seguito della decisione del 3 novembre 2023 il TAR Lazio che con la sentenza 16305/2023 impone all’amministrazione l’armonizzazione delle fasce orarie di reperibilità per tutti i dipendenti pubblici. Le visite fiscali si potranno svolgere tra le ore 10 e le 12 del mattino o tra le ore 17 e le 19 del pomeriggio in analogia con i dipendenti privati.

Fonte: agenzia dire