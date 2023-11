Serena Dandini a Radio2 Social Club: “Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, è una supereroina”

Serena Dandini è stata ospite di Radio2 Social Club, il programma condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12.

Venerdì 24 novembre alle 21 in diretta radio da Via Asiago e in visual sul canale 202 del digitale terrestre, Rai Radio2 e la Fondazione Una Nessuna Centomila presentano “#NonRestiamoInSilenzio”, serata di musica e impegno condotta da Luca Barbarossa con la partecipazione di Fiorella Mannoia e tanti ospiti: “Penso che mai come in questo momento sia importante essere tutti insieme.

Una Nessuna Centomila è una fondazione che lavora con i centri antiviolenza, quindi molto preparata. Sarebbe il caso che noi facessimo rumore e la politica facesse silenzio e ascoltasse chi da anni lavora sul campo. E’ il momento di ascoltare chi questo lavoro lo sa fare e lo conosce. La sorella di Giulia Cecchettin, Elena, ha dato una grande scintilla, è una supereroina. Una ragazza coraggiosa, potente, che ha cercato di trasformare questo dolore personale in qualcosa che serva a tutte le nuove generazioni. Questa battaglia dobbiamo farla insieme agli uomini. O vinciamo insieme oppure non si va da nessuna parte.

Quando parliamo di femminicidio parliamo di una punta di un iceberg. Sotto c’è una montagna di dolore e soprusi che si chiama violenza domestica, che si chiama disparità salariale. Il 40% delle donne non ha un conto corrente intestato a nome proprio. E’ molto importante lavorare sulla parità”.

Oltre alla Fondazione “Una, Nessuna, Centomila” Radio2 è anche media partner di un’altra importante realtà per le donne impegnate nei processi di pace, contro ogni violenza, a cominciare da quella di genere: il festival “L’Eredità delle Donne” diretto da Serena Dandini, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 novembre. Nella ‘Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne’ di sabato 25 novembre alle 21 Radio2 trasmetterà sul canale radio e in visual lo spettacolo teatrale d’apertura del festival dal titolo “L’Eredità delle donne 2023: “Muse e Madri”, condotto da Serena Dandini.

Serena Dandini ha parlato anche del suo ultimo libro, ‘La vendetta delle muse’: “Se anche io sono una musa? No, non mi sento per niente una musa. Se lo sono stata per il mio compagno (il maestro Daniele Marchitelli) che ha composto la colonna sonora del film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’? Bisognerebbe chiederlo a lui. Vedevo lui e Paola zitti zitti, gli chiedevo di farmi vedere qualcosa. A un certo punto ho carpito a forza una sequenza e sono rimasta subito colpita. Questo film, recitato e scritto benissimo, riesce anche a fare una cosa in più, tocca una corda fortissima, va visto in sala, e in sala si sente come una corrente elettrica, una scossa, un’empatia. Ti dà la possibilità di capire chi sei, da dove vieni e dove non vuoi tornare. La vendetta delle muse? Le donne hanno fatto la storia dell’umanità in tutti i campi ma spesso sono rimaste invisibili. Andando a rovistare nella vita delle muse, ho scoperto che anche quelle che sono rimaste ad illuminare il talento degli uomini, magari sacrificando il proprio, ci hanno lasciato dei segnali, delle scintille”.