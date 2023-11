Municipio XV, Torquati-Rollo: “Roma Nord contro la violenza sulle donne, le iniziative”

24, 25 e 27 novembre, panchine rosse, flashmob e convegni a Prima Porta, Isola Farnese, La Giustiniana e nelle sedi del Municipio XV

Alla vigilia del 25 novembre

“Alla vigilia del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e dopo i terribili ed ennesimi fatti di cronaca, non possiamo che confermare quanto già sostenuto in questi ultimi due anni: la violenza sulle donne è da sempre un grave problema globale e come tale va affrontato e combattuto ogni giorno dalla e nella Comunità.

Dei 106 omicidi di donne

Dei 106 omicidi di donne perpetuati solo negli ultimi undici mesi, oltre 80 sono stati commessi in ambito familiare e più di 50 per mano del partner o ex partner. Sono numeri spaventosi a cui purtroppo vanno aggiunte tutte le altre forme di violenza, fisica e psichica. E’ per questo che come amministratori locali sentiamo l’obbligo di proseguire a lavorare su una condizione che va affrontata a tutti i livelli per provvedere con strumenti adeguati alle richieste di aiuto, lavorare sui percorsi di assistenza, supporto e reinserimento sociale ma anche per avviare una rivoluzione culturale che educhi al rispetto di genere e intraprenda nuove strade fondate sull’ascolto, sulla tutela e sulla difesa delle donne vittime di violenza e dei loro bambini.

Grazie al lavoro delle Consigliere e dei Consiglieri

Anche quest’anno, grazie al lavoro delle Consigliere e dei Consiglieri e della Giunta del Municipio XV, e all’importante collaborazione con le scuole del territorio, delle associazioni, dei Comitati di Quartiere e degli enti che si occupano della difesa della donna, abbiamo programmato una serie di eventi che coinvolgeranno la cittadinanza e le nostre periferie, per non perdere neanche un minuto su questo importante tema”.

Il programma completo:

24 novembre 2023, Prima Porta, Piazza Don Eulogio Carballido Diaz, ore 15.30, Flashmob di Comunità e pitturazione panchina rossa con l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi, Scuola di Danza “Balla con Me”, Centro Giovani e Famiglia Gandalf, Centri di Socializzazione per persone con disabilità, CSAQ Prima Porta, Dipendenti Municipio XV.

24 novembre 2023, presso le sedi del Municipio XV, esposizione scarpe rosse da parte delle dipendenti e dei dipendenti municipali contro la violenza sulle donne.

25 novembre 2023, La Giustiniana, Borghetto San Carlo – Via Cassia 1420, ore 9.30, Convegno “Costruendo la parità: comunità civile contro la violenza di genere”, con la Presidente di Commissione Pari Opportunità Stefania De Angelis, Apurimac ETS, Ambasciata del Perù e Università di Firenze.

25 novembre 2023, Isola Farnese, Parchetto di Isola Farnese, ore 10.30, Pitturazione panchina rossa, con Associazione Valorizziamo Veio, Ente Regionale Parco di Veio, Communità dell’Isola Farnese, Rotary Club Flaminia Romana, FIE – Federazione Italiana Escursionismo.

27 novembre 2023, La Giustiniana, Ingresso Stazione La Giustiniana, ore 12.30, Flashmob organizzato dalle studentesse e dagli studenti dell’IC La Giustiniana con il personale scolastico e l’Assessora alla Scuola Tatiana Marchisio.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanità e Pari Opportunità, Agnese Rollo.