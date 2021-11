Love is not a killer: il 25 novembre la room per rompere il silenzio su Clubhouse

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, Clubhouse ha chiamato a raccolta i creator italiani più autorevoli su questo tema di drammatica attualità per accendere una luce e dare voce a un problema sociale molto complesso e di impressionante gravità la cui conoscenza è ancora molto parziale.

La piattaforma social audio ospiterà la room “Love is not a Killer”

La piattaforma social audio ospiterà la room “Love is not a Killer” all’interno di Anthropology of Mind il Club fondato da Alessandro Bertirotti, antropologo della mente e docente all’Università degli Studi di Genova. L’evento mira a riunire la community Italiana di Clubhouse in un dialogo aperto, libero e chiaro per togliere gran parte delle ombre che avvolgono il tema della violenza sulle donne. L’obiettivo è creare una “nuova consapevolezza” per una società più civile basata sul rispetto e su una ferma opposizione alla violenza sessista che, come suggerisce il titolo della room, non ha mai una scusa valida. E proprio per dare più forza a questo intento la room rimarrà aperta tra le 21:30 e le 23:30 del 25 novembre: la fascia oraria in cui vengono perpetrati gran parte degli atti di violenza sulle donne.

Partiremo con Alessandro Bertirotti che, insieme a Laura Merli Lavagna, medico specializzato in psicoterapia e Serenella D’Ercole, filosofa, formatrice e scrittrice, forniranno un primo inquadramento psicoantropologico del tema. Proseguiremo con Ilaria Baldini, attivista di Resistenza Femminista. Con lei affronteremo il tema della prostituzione e della tratta delle donne a cui seguirà la testimonianza di Elisabetta Aldrovandi, avvocato, Garante per la Tutela delle Vittime di Reato della Regione Lombardia e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime.

Chiuderemo con una chiacchierata tra Gabriele Isman, giornalista, e Luca Schifanella, medico e ricercatore scientifico da Minneapolis per una testimonianza “viva” dalla città che in tutto il mondo è diventata tristemente simbolo di una “nuova cultura della violenza”.

Un appuntamento, quindi, da non perdere. Perché importante. E in quanto tale succede solo su Clubhouse.

Il link per il collegamento è qui.