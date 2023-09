Euroma2, presentata la V Edizione dell’iniziativa a sfondo sociale “Pets – storie di un amore incodizionato”

Euroma2 ha ospitato la Conferenza Stampa inaugurale dell’evento “PETS – Storie di un amore incondizionato”, manifestazione a sfondo sociale dedicata agli amanti degli animali, che porterà fino a domenica 1° ottobre, nella Galleria al piano terra di Euroma2 e nel parcheggio esterno, Enti e Associazioni coinvolte, riunite per sensibilizzare il pubblico sul tema della cura e rispetto per gli animali. Presso gli stand e le postazioni allestite si potrà dialogare con esperti del settore, come veterinari, addestratori, volontari, per conoscere e vedere da vicino, attraverso dimostrazioni pratiche, le straordinarie capacità che hanno in particolare i cani di assistere e affiancare l’uomo anche nelle azioni più delicate.

In apertura dell’evento

In apertura dell’evento, giovedì 28 settembre, è stato donato da parte di Euroma2 un cane guida Lions Limbiate, un labrador di nome Dumbo, ad una persona non vedente, il Sig. Giuseppe Rosafio (41 anni, Saronno, giocatore della nazionale italiana BXC e 4 volte campione italiano paralimpico di atletica). Durante la consueta Conferenza Stampa di presentazione della manifestazione hanno partecipato importanti ospiti istituzionali: il Presidente del Consorzio Euroma2 e Amministratore Delegato di SCCI Davide M. Zanchi; la Presidente IX Municipio Roma Capitale Titti Di Salvo; il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl RM 4 in rappresentanza dell’Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Roma, Pierluigi Ugolini, intervenuto in delega della del Direttore generale, Dott.ssa Matranga; il Consigliere Nazionale Croce Rossa Italiana con delega ai Partenariati e Reti Adriano De Nardis; il Responsabile della ProCiv di Roma Ugo Gentile; la giornalista della rubrica dedicata agli animali, “L’Arca di Noè” del TG5 Maria Luisa Cocozza e il Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida Lions Giovanni Fossati. Quest’ultimo, alla fine della Conferenza Stampa, consegnerà personalmente il cane guida LIONS Limbiate al suo nuovo padrone. Modera l’incontro, l’attore Sebastiano Somma. Il pubblico della Conferenza sarà composto, tra gli altri, dai giovani alunni delle classi 3^ e 5^ dell’Istituto Scolastico Paritario Santa Chiara di Roma.

Giuseppe Rosafio

“Devo dire che per un non vedente avere un cane guida che possa trascorrere il quotidiano insieme a lui rappresenta un privilegio assolutamente fantastico e spero anche di potergli far fare tutte le esperienze in mia compagnia. Sicuramente migliora la vita in tutti i vari aspetti: da quella lavorativa, in famiglia e nella società, perché un cane guida per un non vedente, oltre ad avere la vista, è un valore aggiunto, è un benefit per tutta la famiglia. Ritengo bellissimo il lavoro della Scuola di addestramento Cani Guida LIONS di Limbiate. Evviva i cani guida e tutto il lavoro che fanno per noi non vedenti!” ha dichiarato a margine della Conferenza il Sig. Giuseppe Rosafio, persona non vedente che ha ricevuto il cane guida LIONS Limbiate.

Davide M. Zanchi

“Grazie alla presenza delle Scuole, alle Associazione e alle Autorità, che hanno deciso di aderire e dare un apporto importante per accrescere l’evento PETS. Noi crediamo nel valore di portare degli eventi a sfondo sociale nei luoghi in cui operiamo, abbiamo sempre agito in questa logica con tutti i nostri eventi rivolti alle famiglie e ai giovani, con lo scopo di colmare i bisogni sociali del territorio. Abbiamo perseguito questi obiettivi attraverso la collaborazione della Croce Rossa Italiana e altre Associazioni. Questa di PETS è un’iniziativa che ho sposato cinque anni fa, dopo aver conosciuto il Dott. Fossati, e che portiamo avanti nel tempo, ci crediamo moltissimo e siamo convinti che i cani siano entrati a far parte ormai, in particolare dopo il Covid, a pieno titolo delle nostre famiglie. È con grande entusiasmo che doniamo il quinto cane ad una persona non vedente” ha dichiarato il Presidente del Consorzio Euroma2 e Amministratore Delegato di SCCI Davide M. Zanchi.

Titti Di Salvo

“Partecipo a questo evento con grande contentezza per segnare la presenza delle Istituzioni in un appuntamento così importante e ritengo straordinaria la scelta di Euroma2 di dare un sostegno concreto” ha affermato Presidente IX Municipio Roma Capitale Titti Di Salvo.

Adriano De Nardis

“Nella ricerca e soccorso si crea un binomio uomo-cane, in cui il cane lavora a stretto contatto con il suo padrone ed ha delle capacità differenti e straordinarie; le unità cinofile sono importanti soprattutto in occasione dei sismi” ha commentato il Consigliere Nazionale Croce Rossa Italiana con delega ai Partenariati e Reti Adriano De Nardis.

Pierluigi Ugolini

“Abbiamo dato il patrocinio a questa manifestazione che ha ormai da anni un ruolo centrale nella comunicazione di alcuni aspetti: il ruolo dell’animale a casa e il concetto di possesso responsabile. La donazione di un cane guida, poi, racchiude poi dentro di sé tutti gli aspetti terapeutici dell’avere affianco un cane” ha affermato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl RM 4 in rappresentanza dell’Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Roma, Pierluigi Ugolini

Ugo Gentile

“Sono undici anni che collaboriamo insieme ad Euroma2 per portare avanti progetti come questo o ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE in cui i ragazzi sono portati ad avvicinarsi e ad entrare in relazione con gli animali, toccando i loro amici animali. Per Giuseppe Dumbo sarà il suo amico fedele che lo seguirà in tutto e per tutto e lo anticiperà anche nelle sue esigenze: fra Giuseppe e Dumbo c’è uno scambio di emozioni attraverso il tatto, che non ha nulla a che fare con il virtuale a cui sono fin troppo abituati oggi i ragazzi”, ha concluso il Responsabile della ProCiv di Roma Ugo Gentile

Maria Luisa Cocozza

“Grazie ad iniziative come questa, è diventato più diffuso l’amore per gli animali” ha chiosato la giornalista Maria Luisa Cocozza.

Giovanni Fossati

“Ringrazio il Presidente di Euroma2 e porto i ringraziamenti dei 18 non vedenti in Italia, che hanno avuto la possibilità di vedere attraverso la presenza di un cane guida affianco a loro” ha riferito il Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida Lions Giovanni Fossati.

Anche quest’anno il cane, addestrato interamente grazie al supporto e al sostegno di Euroma2, proviene da Limbiate. Il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, uno dei maggiori centri di addestramento a livello nazionale ed internazionale, si occupa dell’addestramento dei cani guida, formati per assistere persone non vedenti in tutta Italia. Qui nascono, crescono e si addestrano i cani che a tre mesi circa vengono affidati a famiglie che li terranno fino a circa un anno di età. Solo a dodici mesi inizierà il vero e proprio lavoro di addestramento, dove il cane imparerà a districarsi in mille situazioni, ad orientarsi nelle città, a superare ostacoli, e imparerà persino riconoscere le persone delle quali fidarsi e quelle da evitare. L’addestramento dura circa 18 mesi in totale, ma quando sarà terminato, quel cane sarà diventato un aiuto prezioso ed insostituibile. Una mostra fotografica al piano terra ripercorre le tappe del grande lavoro di preparazione di addestramento dei cani guida Lions, per arrivare ad assistere nel quotidiano persone ipovedenti.

L’evento PETS vede il coinvolgimento di Enti e Associazioni di settore, come la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile, la SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio), l’AIDA & A (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente) e “Luna di Formaggio”, che si occupa di animali provenienti da sequestri, maltrattamenti, situazioni difficili e di randagismo.

Nel parcheggio esterno B, inoltre, saranno presenti diverse Associazioni per dimostrazioni pratiche, per dare consigli alle famiglie e per far conoscere il lavoro che svolgono insieme agli animali. Il Programma dell’evento PETS prevede: dimostrazioni della ProCiv che si svolgeranno venerdì 29 il pomeriggio e poi sabato 30 e domenica 1° Ottobre, di mattina e pomeriggio, sia con attività di soccorso a terra con i cani che tramite l’utilizzo di droni; un’altra dimostrazione sarà svolta dai Lions nel corso della giornata di sabato 30 settembre; la C.R.I., inoltre, allestirà una palestra attiva dal venerdì pomeriggio.

L’evento PETS, per l’alto valore sociale dell’iniziativa, è patrocinato dalle Istituzioni: Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale e Municipio IX Roma Eur.