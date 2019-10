“Un lavoro da cani”, l’evento ad Euroma2

Euroma2 è promotrice di un nuovo evento, che si terrà dal 18 al 20 ottobre prossimi, tutto dedicato al mondo dei nostri amici a quattro zampe, che ha lo scopo di mettere in evidenza l’importante ruolo da essi svolto in molteplici occasioni e di sensibilizzare le Famiglie che decidono di adottare un pet ad una corretta accoglienza ed una cura responsabile.

Sarà donato da Euroma2 un cane guida per un non vedente

In linea con la filosofia che muove Euroma2 nel promuovere attività di sostegno sociale ed integrazione con il territorio, il progetto nasce dalla volontà di Euroma2 di dare il proprio piccolo contributo nell’aiutare le persone non vedenti donando un cane guida addestrato dal Servizio Cani Guida Lions di Limbiate. La manifestazione prenderà avvio con la Conferenza Stampa, programmata per il 18 ottobre alle ore 10.30, ad Euroma2 (2° piano), che verrà presentata dall’attore Paolo Romano ed alla quale parteciperanno: il Dott. Davide Maria Zanchi, Presidente del Consorzio di Euroma2, il Dott. Giovanni Fossati, Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida dei Lions, la Dott.ssa Fiorella Caminiti, Assessore ai Diritti alla Persona, Politiche Giovanili, Lavoro e Pari Opportunità del IX Municipio, la Dott.ssa Desiree Banaudi, volontaria del canile e gattile AIDA di Roma. Sarà, inoltre, proiettato un videomessaggio di Edoardo Stoppa, che sarà presente ad Euroma2 sabato 19 ottobre alle ore 16.30, per salutare il pubblico. Inoltre, durante la Conferenza ci sarà la testimonianza di una persona non vedente sull’importante ruolo dei cani guida.

La mattina del 18 ottobre Euroma2 organizza dei transfert, offrendo l’opportunità ai bambini delle Scuole elementari del territorio, di visitare il percorso espositivo accompagnati dalle maestre, con l’obiettivo di sensibilizzarli ad avvicinare in modo responsabile il modo degli animali da compagnia, le loro necessità, caratteristiche e potenzialità.

Il percorso espositivo

Durante i tre giorni dell’evento, all’interno di Euroma2, sarà allestito un percorso espositivo, con diversi stand a carattere informativo ed educativo. Un focus particolare sarà riservato ai cani, per l’importate ruolo svolto nel primo soccorso in occasione di catastrofi naturali ed eventi disastrosi, nonché per il fondamentale supporto psicologico e fisico che gli stessi costituiscono per molte persone, fra cui in particolare le persone non vedenti. Il Servizio Cani Guida dei Lions, presente con i propri animali, illustrerà le attività ed il grande impegno, oltre l’alta professionalità che occorre mettere in campo per addestrare un cane guida per un non vedente. Nei due stand presidiati all’Ordine dei Veterinari, ci si potrà informare in modo approfondito, sulla cura degli animali, dall’alimentazione agli aspetti sanitari, nonché sugli aspetti legislativi e normativi, in relazione alla gestione di un pet (responsabilità, leggi in materia, diritti, ecc..).