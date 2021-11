A Euroma2, Pets. Storie di un amore incondizionato: dal 3 al 7 novembre

Euroma2 organizza e promuove un nuovo evento tutto dedicato al mondo degli animali, “PETS. Storie di un amore incondizionato”, che si terrà dal 3 al 7 Novembre nella Galleria con lo scopo di mettere in luce il ruolo di primo piano che svolgono gli amici a quattro zampe accanto all’uomo. Protagonisti saranno i cani, che vengono coinvolti in attività di assistenza e soccorso in molteplici occasioni, dal salvataggio in mare al ritrovamento dei dispersi, fino all’assistenza ai non vedenti. Saranno presenti diversi Enti e Associazioni con delle postazioni create ad hoc, per dialogare con il pubblico e informare le famiglie che decidono di adottare un pet su cosa aspettarsi da questi straordinari animali e quale sia la corretta accoglienza e una cura responsabile.

Ad aprire la manifestazione promossa da Euroma2

Ad aprire la manifestazione promossa da Euroma2, sarà la consegna ufficiale di un cane guida addestrato dal Servizio Cani Guida LIONS ad una persona non vedente, un piccolo sostegno che il Centro Commerciale ha voluto mettere in campo in aiuto alle persone non vedenti. Così come già avvenuto in altri Centri Commerciali d’Italia, Euroma2 ha sostenuto le spese di allevamento e addestramento, che ammontano a 25.000 euro, donando un cane ad una persona non vedente anche a Novara (San Martino2), Aprilia (Aprilia2) e Portogruaro (Adriatico2).

La manifestazione prenderà avvio con la Conferenza Stampa, programmata per mercoledì 3 novembre alle ore 11:00, ad Euroma2 (2° piano), che vedrà intervenire, oltre al Dott. Lorenzo Zanchi, Direttore Marketing di SCCI, anche il Dott. Giovanni Fossati, Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida dei Lions, la Dott.ssa Carolina Casini, Consigliera della Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, il Dott. Ugo Gentile, Segretario Nazionale ProCiv Italia, la giornalista Maria Luisa Cocozza della rubrica del TG5 dedicata agli animali, “L’Arca di Noè”, la Dott.ssa Cristina Matranga, direttore generale della Asl Roma 4 e la Dott.ssa Teresa Bossù, (Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia). Modera l’incontro l’Art Director della Società SCCI, Luca Caramella.

Durante i cinque giorni dell’evento

Durante i cinque giorni dell’evento, all’interno di Euroma2, sarà allestito un percorso espositivo, con diversi stand a carattere informativo e divulgativo.

Il Servizio Cani Guida dei Lions, presente con i propri animali, illustrerà le attività ed il grande impegno, oltre l’alta professionalità, che occorre mettere in campo per addestrare un cane guida per un non vedente. Nello stand dedicato all’Ordine dei Veterinari, ci si potrà informare in modo approfondito, sulla cura degli animali, dall’alimentazione agli aspetti sanitari, nonché sugli aspetti legislativi e normativi, in relazione alla gestione di un pet (responsabilità, leggi in materia, diritti, ecc..). Quest’anno partecipa all’evento anche la ASL Roma4, che presenterà le attività degli interventi assistiti con gli animali.

Il pubblico potrà assistere a dimostrazioni pratiche dei Cani Guida Lions e della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), che avrà a disposizione uno stand per dare informazioni.

Partecipano alla manifestazione “PETS” anche le Associazioni AIDA & A, Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente e il canile/gattile gestito dall’Associazione “Luna di Formaggio”, per tutti coloro che desiderino adottare un animale in cerca di una nuova famiglia.

Lungo la passeggiata in Galleria, al piano terra di Euroma2, il pubblico potrà ammirare una mostra fotografica di circa venti scatti, curata e prodotta da Euroma2, che ripercorre e racconta attraverso le immagini alcune tra le tappe più significative di un cane guida, allevato e addestrato presso il Centro di addestramento LIONS di Limbiate: dalla nascita, all’addestramento che dovrà affrontare per essere pronto alla futura attività di assistenza nei movimenti affianco alla persona non vedente.

Nel parcheggio esterno B, inoltre, sarà presente un educatore cinofilo della Dog Horizon, specializzato in recupero comportamentale per cani, che darà consigli alle famiglie e sarà disponibile per far conoscere il lavoro che svolge insieme agli animali. Negli orari 10:00- 13:00 e 14:30 – 18:00, in un’area recintata, si terrà la dimostrazione di una seduta di educazione di base rivolta ad un numero massimo di otto cani alla volta, per spiegare come ragiona il cane e come comunica con gli altri.