Decreto Caivano contro la criminalità minorile: carcere, scuola, cellulari, siti porno, ecco cosa prevede

Arresto in flagranza per spaccio, carcere per i genitori di chi lascia la scuola, cellulari obbligatoriamente sotto controllo per i minori: sono queste alcune delle misure contenute nel cosiddetto ‘Decreto legge Caivano’ per contrastare la criminalità minorile.

MELONI: “PUÒ ESSERE MODELLO CAMBIAMENTO PER IL FUTURO”

“A Caivano siamo andati con l’idea di provare a fare di quello che oggi viene raccontato come un problema, un possibile modello per il futuro. Ci siamo domandati se una concentrazione di energie, di attenzione costante, di risorse e opportunità potesse cambiare la faccia di quel territorio. Ce ne sono molti di territori che versano in quelle condizioni, abbiamo deciso di prenderne uno e provare a dimostrare che se si mette tutta la buona volontà le cose si possono cambiare davvero”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa del governo sul dl Caivano.

“Tutti i fatti dei quali parliamo vedono protagonisti dei giovanissimi. Le norme che abbiamo approvato sono per lo più dell’interlocuzione che a Caivano abbiamo avuto con chi di questi temi si occupa abitualmente, come i giudici minorili. L’ammonimento prevede che per reati gravi ci sia un ammonimento e una convocazione dei genitori, che possono essere chiamati in causa per un’ammenda per la mancata vigilanza sul minore. Non c’è il tema ‘sbattano in galera i bambini di 12 anni’”, specifica Meloni.

“La pornografia mostra una donna sempre consenziente, pratiche estreme vedute come pratiche diffuse: è una materia che sta impattando pesantemente, va affrontata. Abbiamo inserito delle norme sul parental control, che è il minimo che si può fare. Il tema del blocco dell’accesso e della certificazione dell’età dei minori è una materia che entra molto nella privacy. E’ una materia che spero il Parlamento possa rafforzare in sede di conversione decreto o con altre leggi”, prosegue la presidente dl Consiglio.

MANTOVANO: “MODELLO DL VARRÀ PER ALTRE AREE DEGRADATE“

Il decreto legge Caivano “prende spunto dalla presenza della premier Giorgia Meloni e di altri ministri una settimana fa in quel luogo dopo il terribile episodio di cronaca che ha sconvolto l’Italia e intende individuare un modello d’intervento che varrà nell’immediato per Caivano e poi, ricorrendone le condizioni, per altre aree degradate del Paese”. Lo spiega il sottosegretario Alfredo Mantovano, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “E’ un modulo che prende in considerazione non solo la piaga della criminalità minorile- aggiunge- ma anche l’offerta di qualcosa di positivo e di alternativo alla strada, allo spaccio. Misure in larga parte sollecitate da magistrati e forze di polizia che abbiamo incontrato lì, da don Patriciello ad altri”. “Fabio Ciciliano conosce molto bene il territorio. Tra l’altro, a suo tempo, faceva i suoi allenamenti come atleta di pallanuoto nella piscina del centro sportivo di Caivano…”, ha aggiunto Mantovano, presentando il nuovo commissario per la riqualificazione del comune di Caivano nominato oggi dal governo.

NORDIO: “CARCERE PER CHI NON MANDA FIGLI A SCUOLA“

“Viene rafforzata la sanzione nei confronti dei genitori che abbandonano i figli e non li fanno andare a scuola. Prima questo reato di dispersione assoluta era punito con una sanzione platonica, noi l’abbiamo elevato al rango di delitto, con una pena detentiva. Crediamo che così venga direttamente aiutato il minore”, dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante la conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. “Siamo intervenuti nei confronti dei genitori e di chi esercita la potesta’, perche’ la fonte della delinquenza risiede molto spesso nella scarsita’ di senso civico delle famiglie”, spiega.

NORDIO: “NESSUN INTERVENTO SU IMPUTABILITÀ MINORE”

“Non si è minimamente intervenuto sulla imputabilità del minore. Abbiamo letto articoli sulla stampa riguardo la responsabilità penale, in cui si parlava di abbassare il limite 14 a 12 anni. Tutto questo sarebbe stato contrario alla razionalità e all’etica. Non è stato fatto. Sono stati previsti criteri preventivi di ammonimento che non hanno a che fare con l’irrogazione della pena”. Lo dichiara il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, date la conferenza stampa.

ROCCELLA: “PARENTAL CONTROL OBBLIGATORIO SUI CELLULARI”

“Il porno produce danni alla salute, può creare dipendenza, gli esperti ci dicono che l’età di accesso a questi siti è di 6-7 anni. Vogliamo sollecitare e sostenere le responsabilità educative in primo luogo attraverso la famiglia. Lo abbiamo fatto implementando il parental control, che sono app che già esistono ma non vengono utilizzate. Vogliamo che diventi in prospettiva un controllo automatico, offerto in tutti i device, un’icona immediatamente riconoscibile, come i seggiolini che hanno l’allarme incorporato”, spiega la ministra delle Pari opportunità Eugenia Roccella, che spiega: “Siamo intervenuti con due articoli per mettere a disposizione questo strumento e per diffondere linee guida e campagna di informazione”.

Fonte: agenzia dire