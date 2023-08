Bacoli, Della Ragione: “Dobbiamo continuare così. Insieme, per lo sviluppo turistico”

Costa Crociere sceglie Bacoli! I croceristi potranno visitare il Parco Archeologico Sommerso di Baia. Dal porto di Napoli, fino alla nostra città. È una notizia enorme. Una tra le più importanti compagnie di navi da crociera al mondo, sceglie le meraviglie della nostra città per offrire escursioni da sogno alle migliaia di croceristi che, ogni giorno, arrivano al porto di Napoli.

Una svolta

Ringrazio il Centro Sub Campi Flegrei ed il Parco Archeologico Sommerso di Baia per questo importante risultato raggiunto. Con Costa Crociere, in tantissimi potranno scegliere di vivere Napoli, anche con le immersioni sul fondale di Bacoli. Tra statue, colonne e mosaici mozzafiato. Non solo Pompei, Ercolano, le isole, la costiera sorrentina ed il capoluogo partenopeo. Ma anche la tappa di Baia. Nei Campi Flegrei. La porta d‘ingresso del nostro territorio. Un tesoro sotto il mare, che sta ricevendo, ogni giorno che passa, sempre più risonanza nazionale ed internazionale. Siamo sempre in Tv. Dobbiamo continuare così. Insieme, per lo sviluppo turistico. Un passo alla volta.

Fonte: pagina Facebook Josi della Ragione