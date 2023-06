Ciampino, disabilità e lavoro 5.0, convegno sulle nuove opportunità

Venerdì 9 Giugno 2023 a partire dalle ore 9,30, l’aula consiliare “Pietro Nenni” del Comune di Ciampino (via IV Novembre 91) ospiterà un interessante confronto, sotto forma di convegno pubblico, tra rappresentanti delle Istituzioni, del Terzo settore e delle imprese del territorio della provincia di Roma.

I lavori saranno coordinati per la parte tecnica dal dottor Bruno Pinkus,Responsabile Clinico dei Progetti Terapeutico – Riabilitativi di Gnosis, cooperativa capofila del progetto in fase di svolgimento che ha come obiettivo la nascita di un Centro Polivalente diffuso per giovani adulti tra i 17 e i 27 anni affetti da disturbi dello spettro autistico. Un progetto pilota, primo nel Lazio, nato dall’impegno prioritario di cooperative del Terzo Settore (Agricoltura Capodarco, Arcobaleno, Elma, La Castelluccia, Sorriso per Tutti, coordinate dalla capofila Coop Sociale Gnosis) in partenariato pubblico con la Regione Lazio e i 21 comuni dei Castelli Romani e del litorale riuniti nei sei distretti socio-sanitari che fanno capo alla Asl Roma 6 e altri attori del mondo associativo (Arianna Onlus, Attivamente APS, Castelli Insieme, Polisportiva Ever Green, Famiglie e Gnosis Insieme, Insieme Contro i Pregiudizi, Make4Work, Valenza-neurodiversità-autismo-lavoro; con la cooperativa Vulcano, con la Fondazione Il Campo dell’Arte, con la SRL Demetra).

Il programma

Previsto un fitto e autorevole panel di interventi che si aprirà con i saluti e la presenza di autorevoli esponenti delle istituzioni. A partire dall’assessore ai ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore e Servizi alla Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, la direttrice regionalle per l’Inclusione sociale, dottoressa Ornella Guglielmino, la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella e gli assessori della giunta comunale ciampinese: Alessandra Mantuano (Politiche Socio Sanitarie e Inclusione Sociale) e Umberto Verini (Pubblica Istruzione, Infanzia, Rapporti con il Terzo Settore, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione), la consigliera della Città Metropolitana, Tiziana Biolghini con delega alle Pari Opportunità, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione, il dottor Angelo Fioritti, presidente del Collegio nazionale dei direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale.

Seguiranno gli interventi della dottoressa Diana Di Pietro, direttore facente funzioni del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche della Asl Roma 6 e della dottoressa Geni Lattanzio, referente scientifica dell’intero progetto.La dottoressa Angela D’Agostino, presidente di Gnosis e Giorgio Di Dato, referente di Make4Work APS con Salvatore Stingo di Agricoltura Capodarco, Cristian Nocco della cooperativa Arcobaleno, Maria Pompa di Elma, Pier Francesco Milana per La Castelluccia e Roberta Nuccitelli di Sorriso per Tutti entreranno quindi nello specifico del complesso corpus di obiettivi del progetto e sulle azioni già realizzate.

La mattinata proseguirà quindi con una ricca parte dedicata proprio al dibattito che vedrà protagonisti tutte le componenti della Cabina di Regia Regionale dei Centri Polivalenti e i tre Centri Polivalenti della Regione Lazio (Area Viterbo/Rieti, Area Latina/Frosinone, Roma Centro).

In conclusione è prevista una sessione di testimonianze sulle buone pratiche a cura di Gabriele Valli dell’ Associazione Valenze che presenterà una indagine sui temi dell’inclusione in relazione a lavoro e autismo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.