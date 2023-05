Frosinone, venerdì nuovo appuntamento con le Terrazze del Belvedere

Grande successo per Le terrazze del Belvedere. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, è iniziata lo scorso fine settimana, richiamando nel centro storico del capoluogo centinaia di persone da tutta la provincia.

Cibo, musica, intrattenimento

Cibo, musica, intrattenimento torneranno venerdì 2 giugno a partire dalle 20.30, nella zona compresa tra Piazza Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Largo Amendola e un’area in Piazza Valchera. Spazio bimbi, venerdì e sabato, con il mago e giocoliere Enrico Pro in largo Amendola a partire dalle 21, con animazione e zucchero filato.

Nei mesi di maggio, giugno e agosto la chiusura al traffico veicolare sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal venerdì alla domenica; nel mese di luglio, la chiusura al traffico veicolare sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal giovedì alla domenica.