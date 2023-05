Roma, M5S-LcR: “Rifiuti: abbandoniamo il progetto e realizziamo impianto di ossicombustione”

In una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi parlano dell’alternativa al termovalorizzatore.

La nota

“Altro che strumentalizzazione di Repubblica! Anche nel Pd nazionale crescono i dubbi sul termovalorizzatore voluto da Gualtieri, a partire dalla loro responsabile Conversione ecologica, clima e green economy Annalisa Corrado, pronta ovviamente a smentire nell’immediato.

Peccato, perché i dem hanno perso un’altra occasione per fare qualcosa di ecologista e ambientalista; così, dopo avere sostenuto per anni la linea del no all’inceneritore, hanno cambiato idea alle prime difficoltà. Ora accusano noi di essere quelli del no a prescindere, mentre noi abbiamo sempre detto sì a un impianto moderno che non bruci i rifiuti ma li trasformi in energia pulita. Ci sono tecnologie più moderne che non producono gli effetti nefasti di un inceneritore: usiamole.

Ci sono esempi pratici un po’ dappertutto: per una volta, l’Italia sia la prima e non l’ultima. Mentre nel resto di Europa spengono gli inceneritori, a Roma vogliono costruirlo sapendo, tra l’altro, che nel 2030 sarà messo fuori legge. Lo ribadiremo allo sfinimento: siamo ancora in tempo per cambiare il progetto e per realizzare un impianto di ossicombustione come stanno già facendo in Toscana”.