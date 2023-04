Giornata della Terra, Botti (Ami): “Confronto tra chi ama l’ambiente per nuove idee”

“Il senso dell’Earth day mondiale? Un confronto tra chi si impegna per l’ambiente, perché da questo confronto nascono sempre nuove idee e visioni per proteggere la nostra Terra. Ma voglio anche rilanciare la Settimana verde del prossimo anno, che sarà ispirata agli stessi principi di quest’anno. ‘La terra è la nostra casa, proteggiamola’”. Così Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia, in occasione di un dibattito con i rappresentanti di Fidapa Bpw Italy nell’ambito del World Earth day.

Importante collaborazione con Fidapa Bpw Italy

“Mette diritti donne avanti a tutto e attenta a sostenibilita’”

“Ambiente Mare Italia è davvero lieta e felice di festeggiare l’Earth day mondiale con Fidapa Bpw Italy. La collaborazione con questa importante associazione internazionale, che mette i diritti delle donne avanti a tutto ma che è molto attenta alla sostenibilità ambientale e agli equilibri del nostro pianeta, sotto l’aspetto dei cambiamenti climatici e della salute degli ecosistemi, ci permette di confrontarci oggi su questi temi. Siamo reduci della Settimana verde di Ambiente Mare Italia, che durerà fino a domani. Ami colorerà di verde la nostra penisola con oltre 100 eventi con I quali sono stati già coinvolti circa 15.000 cittadini italiani. Questo anche grazie alla collaborazione con Fidapa Bpw Italy e la sua presidente Fiammetta Perrone”. Prosegue Botti.

“Le sezioni e i distretti di questa grande associazione- ha aggiunto- hanno permesso di organizzare molti eventi per giovani, anziani, donne e uomini che si sono impegnati, in una corsa di impegno civico, in attività varie, come la pulizia delle spiagge dei parchi cittadini o in confronti pubblici, convegni, workshop e spettacoli teatrali. Ieri eravamo in un parco romano con 220 bambini delle elementari e l’altro ieri a Civitavecchia con l’evento ‘La scuola incontra la scienza’”.

Petrucci (Fidapa): Serve responsabilità civile per ambiente

“Nel settembre 2019, come Fidapa Bpw Italy, abbiamo dato origine ad una collaborazione con l’università Roma Tre e e con Ambiente Mare Italia sul tema della sostenibilità ambientale. La nostra partecipazione come Fidapa, movimento d’opinione, serve a diffondere nella società l’importanza della responsabilità civile in questo settore”. Commenta Pia Petrucci, past president nazionale di Fidapa Bpw Italy

Turchetti: Migliorare il pianeta ogni giorno

“Il distretto centro Fidapa Bpw Italy comprende Lazio, Marche, Umbria e Toscana ed è formato da 43 sezioni e oltre 1000 soci. Il mio compito oggi è stato quello di portare il saluto e di raccontare il lavoro svolto in maniera capillare sui territori: dall’evento di Terracina a quello di Senigallia, quelli dello scorso anno a Gaeta, Formia e Minturno equello distrettuale volto a sollecitare l’individuazione di comportamenti quotidiani per la salvaguardia, la tutela e il miglioramento delle condizioni del pianeta”. E’ il commento di Anna Maria Turchetti, presidente del distretto Centro di Fidapa Bpw Italy.

Marino: Formare individui per futuro sostenibile

“Durante questo biennio abbiamo avuto diversi incontri, in occasione della giornata della Terra, e fatto convegni con Ambiente Mare Italia e l’università Roma Tre sulla sostenibilità e dell’ambiente. La formazione di ognuno di noi su questo è fondamentale, per fare in modo che il futuro sia sostenibile. Ognuno di noi si sente cittadino di questa terra”. Così Grazia Marino, responsabile nazionale della task force Impresa e Lavoro e past president della sezione Roma di Fidapa Bpw Italy.

Nassini: Al via laurea magistrale su tutela mare

“Ho iniziato questo biennio nel 2021, ereditando un progetto di collaborazione con l’università Roma Tre e collaborazioni con Ambiente Mare Italia. Per me la multidisciplinarità è fondamentale, per poter creare un ambiente diverso e promuovere le materie Stem con le donne. Io stessa sono una laureata in fisica, una donna Stem, e ho seguito il percorso di alcune ragazze che hanno raggiunto la triennale, con splendidivoti. Ora ripartiremo con la nuova fase della magistrale sui temi del mare e della sostenibilità e continueremo il percorso con I dottorati di ricerca”. Conclude Anna Maria Nassisi, presidente della sezione Roma di Fidapa Bpw Italy.