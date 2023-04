Fratoianni: “Volete darvi una mossa o credete ancora alla filastrocca che il mercato si regola da solo?”

Pensate che follia. Per mesi le aziende hanno speculato sui prezzi, con la complicità di buona parte della politica, spennando lavoratori e pensionati, tanto che persino la Banca Centrale Europea denuncia questa brutta speculazione.

Ora che gli italiani sono in mutande e sono costretti a ridurre i consumi, le aziende piangono perché non possono vendere e la merce rimane sugli scaffali.

Governo immobile

Ma il governo resta immobile, voltandosi dall’altra parte.

Eppure la soluzione è evidente.

Aumentare salari e pensioni, tassare gli extraprofitti frutto di speculazione e le grandi ricchezze per aiutare famiglie e imprese.

Volete darvi una mossa o credete ancora alla filastrocca che il mercato si regola da solo?