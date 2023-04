Concerto per la Pasqua, il 9 aprile all’aula magna facoltà valdese di teologia

In occasione della Pasqua Cristiana e in concomitanza della presenza in Italia per pochi giorni della Presidente del Centro Irina Iakbtchouk impegnata come docente di canto presso l’Università Pedagocica di Samara in Russia, il Centro Culturale Russia Italia invita tutti al GRAN CONCERTO DI PASQUA.

Un concerto che propone un messaggio di pace, che unisce gli artisti di tutto il mondo, senza discriminazioni dovute alla nazionalità, alla religione, alla fede politica. In troppe occasioni gli artisti sono stati allontanati da istituzioni culturali, come se questi fossero direttamente responsabili dei problemi internazionali.

“Noi artisti mandiamo un messaggio di pace universale. – Ci dicono Giuseppe Evaristo Massa e Irina Iakbtchouk, del Centro Culturale Russia Italia – Gli artisti non sono responsabili o coinvolti nelle guerre o nelle diatribe internazionali. Un artista ha la sua cittadinanza, che resta tale indipendentemente da chi è al governo in un determinato momento. Quando proponiamo un concerto noi mandiamo un messaggio di pace”

All’evento parteciperanno oltre al soprano Irina Iakobtchouk , il giovane e talentuoso pianista Aurelio Marco Raco, la bravissima e affermata violinista Svetlana Solodka.

Gli artisti si esibiranno con brani di compositori Rachmaninov, Thcaikovsky, Dvorak, Kreisle, Lovland, Paradis, Bach, Shubert e Beethoven.

La cultura che si unisce per la Pace e il rispetto di tutte le Culture del mondo e contro alla discriminazione degli artisti. L’evento si terrà nell’Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia in Via Pietro Cossa 40 Roma.

Prenotazione obbligatoria telefonando al 3505114575