Castelnuovo di Farfa, suggestivo concerto nella chiesa di San Nicola il 4 dicembre

Il 4 dicembre 2021 avrà luogo un suggestivo concerto per pianoforte nella Chiesa di San Nicola di Bari, una perla incastonata nel cuore dell’incantevole centro storico di Castelnuovo di Farfa (RI). Un appuntamento musicale da non perdere sia per la qualità dei protagonisti che per lo scenario. ArtePiano ha scelto “Castelnuovo di Farfa” come il borgo ideale dove poter concretizzare il sogno di organizzare la prima edizione di questo importante progetto artistico.

L’organizzazione dell’evento

L’organizzazione dell’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del ventennale del Museo dell’Olio della Sabina, è stata affidata al neonato Festival Internazionale ArtePiano che ospiterà due pianisti sudafricani famosi in Europa, Niel Du Preez (direttore del festival) e Mark Nixon (membro della facoltà) che eseguiranno un programma misto di musica classica (per) solista e duo che include opere di Bach, Beethoven, Chopin, Liszt e Gershwin per citarne solo alcuni.

Il concerto fungerà anche da evento di presentazione e promozione del Festival Internazionale ArtePiano e Concorso internazionale di Pianoforte con relativo programma che verrà illustrato nel corso della serata.

Naturalmente per assistere al concerto sarà necessario essere in possesso del green pass e rispettare le prescrizioni covid19 in vigore. È obbligatoria la prenotazione.

La musica costituisca per tutti un percorso formativo

“Dalla profonda convinzione che la musica costituisca per tutti un percorso formativo non solo culturale ma anche umano, nasce l’idea di proporre nel cuore della Sabina uno spazio che possa offrire un’occasione di studio e di approfondimento, un momento di condivisione e di scambio, d’incontro e di confronto non solo fra musicisti ma anche fra appassionati di musica. Docenti internazionali di alto livello hanno condiviso questa nostra passione e hanno aderito al progetto musicale ArtePiano”, ha affermato Daniele Ciferri, Direttore Creativo.

“Siamo lieti di presentarvi il nuovo internazionale Festival e Competition ArtePiano – Italy. Il suggestivo scenario offerto da Castelnuovo di Farfa farà da palcoscenico naturale della manifestazione dove poter svolgere le lezioni, masterclasses ed esibizioni, il tutto impreziosito da una serie di concerti di altissimo livello con artisti internazionali provenienti da Sud africa – Giappone – Inghilterra – Svezia – Serbia – Bulgaria – Spagna e Italia. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla valorizzazione di giovani musicisti e, accanto a questo aspetto di rilevante importanza, cogliere l’opportunità di promuovere culturalmente e turisticamente il nostro territorio con le sue bellezze e le sue peculiarità come il Museo dell’Olio della Sabina, l’ex Chiesa di San Donato e l’Abbazia di Farfa che fanno bella mostra di sé incorniciati nell’armonioso scenario della Valle del Farfa”, ha concluso Daniele Ciferri.

INFORMAZIONI:

Data: 4 dicembre 2021 Orario: Porte aperte 18:45 Inizio del Concerto: 19:00

Sede: Chiesa Parrocchiale San Nicola da Bari – Castelnuovo di Farfa

Biglietto d’ingresso: € 10,00 (include Concerto e Apericena)

Per la vendita dei biglietti online visita il sito: https://arte-piano.com/it/concert-preview-italy-it/ Per i Biglietti cartacei: la “Tabaccheria di Laura” – Piazza degli Angeli, Castelnuovo di Farfa

www.arte-piano.com

Di Giuseppe Manzo