Fiumicino, nasce il manifesto per la sostenibilità e la salute della città

Nasce a Fiumicino il manifesto per la sostenibilità e la salute per una città nuova. Promotore dell’iniziativa il candidato sindaco Mario Baccini che in una sala gremita dell’hotel isola sacra ha presentato i 10 punti programmatici del manifesto dibattendone con il senatore Mario Occhiuto, il professor Roberto Tasciotti, Claudio Pellegrini, e Alessandro Pepe; che hanno portato delle testimonianze attive sulle nuove potenzialità del Comune e sugli interventi da praticare per la sostenibilità ambientale di luoghi e comportamenti. All’ordine del giorno i temi riguardanti strutture, infrastrutture, sport, giovani, mobilità, riciclo, rifiuti, produttività e eticità dei comportamenti per una città sostenibile.

Il convegno è iniziato con l’intervento del professor Roberto Tasciotti sulla situazione giovanile e sulle ripercussioni dell’ambiente sul fisico dei giovani. Per Tasciotti “partire dall’ascolto e dall’analisi delle esigenze dei ragazzi a scuola deve corrispondere alla creazione di piani di sviluppo che con l’aiuto dei fondi PNRR possono contribuire a creare ambienti idonei è migliore qualità della vita. Creare una comunità educanda. L’oms dice che un bambino della scuola primaria dovrebbe fare circa 200 ore di attività motoria l’anno a fiumicino sono circa 40. Questa carenza causa grandissimi danni. Dobbiamo realizzare il passaporto per lo sport dei ragazzi che devono raggiungere il giusto livello di movimento, dobbiamo realizzare la Città educante”.

“La sostenibilità è fondamentale per la salute nella città è un bene comune, – ha ribadito il senatore Mario Occhiuto, architetto già sindaco di Cosenza che ha rinnovato la città attraverso la cultura dell’etica e della sostenibilità, che ha spiegato – Il comportamento virtuoso ed etico aiuta lo sviluppo della città per un progetto di città creativo per una città a misura di cittadini. Le criticità di Fiumicino sono tante così come le sue potenzialità che devono essere sfruttate”.

Un focus sugli impianti sportivi del territorio è stato proposto da Claudio Pellegrini che ha ribadito la necessità di manutenzione degli impianti ma soprattutto di nuove strutture per praticare sport.

Alessandro Pepe imprenditore del riciclo della Plastica ha spiegato come “i rifiuti sono una risorsa che possono portare sull’area metropolitana un surplus di 600milioni l’anno. Queste risorse possono garantire benessere ambientale ed economico. Con la gestione etica degli imballaggi ritornano nel mercato sotto forma di materie rigenerate. Il Conai deve riconoscere ai comuni il contributo e per questo essere attenti e gestire queste tematiche è utile a tutto il territorio”.

Mario Baccini, candidato sindaco per il centrodestra ha concluso la riunione sottolineando la necessità di sottoscrivere il manifesto per la sostenibilità: “Dobbiamo Rimettere al centro della politica la città che deve essere un’idea: la città delle persone. È necessario rimettere al centro questa politica per costruire Fiumicino per la gente, per i cittadini, fiumicino è una idea. Questa città deve svilupparsi con un’apertura sociale e sostenibile per essere messa a disposizione dei giovani, delle famiglie delle imprese, per incidere sulla vita in modo sostenibile per migliorare la qualità della vita per i cittadini di oggi e per quelli del futuro. Il benessere e la qualità della vita sono al centro della progettazione di una città del futuro in cui l’urbabistica diventa fondamentale è da qui lanceremo il manifesto del benessere per la città ricollegandosi al manifesto interparlamentare che attraverso il senatore Occhiuto sta creando opinione. Dieci punti per sviluppare questa sostenibilità. Da oggi – ha concluso Baccini – nasce a Fiumicino il manifesto per la sostenibilità e la salute per una città nuova” .