Fiumicino, il Sindaco chiede un monitoraggio straordinario all’ARPA Lazio

In seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti la presenza di un odore acre e persistente che nelle ultime notti ha reso l’aria irrespirabile in diverse zone del territorio comunale, in particolare nell’area di Parco Leonardo e del quartiere Pleiadi, il Comune di Fiumicino ha richiesto ad ARPA Lazio l’attivazione urgente di un monitoraggio straordinario della qualità dell’aria.

Pur in assenza di anomalie nei rilievi quotidiani condotti da ARPA Lazio finora, l’Amministrazione ha richiesto formalmente un intervento straordinario del Dipartimento Pressioni sull’Ambiente, al fine di verificare la presenza nell’atmosfera di agenti potenzialmente tossici.

“Tutelare la salute pubblica e l’ambiente rappresenta per noi una priorità– dichiara il Sindaco Mario Baccini – per questo abbiamo attivato con urgenza le autorità competenti per individuare le cause. Non appena saranno disponibili i risultati del monitoraggio straordinario, l’Amministrazione provvederà ad adottare con tempestività ogni azione necessaria e a garantire una costante informazione alla cittadinanza sugli sviluppi della situazione.”